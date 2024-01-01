خطفت الأنظار ببساطتها.. ياسمين ممدوح وافي تتألق بحفل زفافها أول أيام 2024

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن هناك بداية في العام الجديد، أفضل من الزواج وإنشاء بيت دافئ وعائلة سعيدة، وهو ما قررت فعله الفنانة ياسمين ممدوح وافي، التي أطلت في أول أيام عام 2024 بالفستان الأبيض بحفل زفافها من عريسها الممثل شادي محمد عبدالسلام، في حفل بسيط جمع عددا من الأصدقاء وبعضا من أفراد الأسرة المقربين، تبادلوا فيه الصور الجميلة على ألحان أغاني الأفراح المميزة.

حفل زفاف ياسمين ممدوح وافي

وفي أول أيام العام الجديد خطفت «ياسمين» الأنظار بفستانها الأبيض الذي تميز بالرقة والبساطة، وذلك على عكس الكثير من الفنانات اللاتي يخترن إطلالة مكلفة وحفلا ضخما وباهظ الثمن، كما شارك العروسين فرحتهما أصدقاؤهما من شباب خريجي مركز الإبداع الفني، بالإضافة إلى أصدقاء ياسمين في مركز الهناجر للفنون، الذين بينهم المخرج أشرف فاروق والفنانة شيماء عباس وزهرة رامي.

معلومات عن الفنانة ياسمين ممدوح وافي

بعد انتشار صور حفل زفاف ياسمين وافي، لاقت الفنانة تفاعلا كبيراً من محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها فيما يلي:

- ياسمين وافي هي ابنة الفنان الكبير والراحل ممدوح وافي.

- بعد رحيل والدها قررت «ياسمين» البدء في مجال الفن والتمثيل.

- كان لـ«ياسمين» الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية التي أبدعت في كل دور لعبته، وأهمها: مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الأول والثاني له، في شخصية «أم ليث».

- تزوجت ياسمين ممدوح وافي في أول أيام عام 2024.

- يعد زوج «ياسمين» هو شادي محمد عبد السلام، الذي يعمل كمطرب وممثل، كما أنه تخرج في مركز الإبداع الفني، وشارك في الكثير من العروض المسرحية مثل: «قهوة سادة» ومسرحية «ولا في الأحلام».