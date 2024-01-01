الطريقة الصحيحة لتنظيف جسدك أثناء الاستحمام.. دراسة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت إحدى الدراسات عنن أفضل طريقة لتنظيف جسدك أثناء الاستحمام هي استخدام "طريقة الجدة" أو "فرضية الجدة".

وقام فريق من الباحثين من معهد البيولوجيا الحاسوبية بجامعة جورج واشنطن بالتحقيق في ميكروبيوم الجلد - مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش على جلد الناس - لدى الأفراد الأصحاء، مع التركيز على الاختلافات عبر مناطق الجلد، على سبيل المثال بين الذراعين، ومناطق الغسيل المهملة في كثير من الأحيان مثل البطن، زر وخلف الأذنين، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ونشرت الدراسة في مجلة فرونتيرز في علم الأحياء الدقيقة .

وقال كيث كراندال، مدير معهد البيولوجيا الحاسوبية وأستاذ الإحصاء الحيوي والمعلوماتية الحيوية بجامعة جورج واشنطن، إن جدته كانت تطلب منه دائمًا "فرك خلف الأذنين، وبين أصابع القدمين، وفي السرة".

وتكهن بأن هذه المناطق قد تؤوي أنواعًا مختلفة من البكتيريا الموجودة في مناطق أخرى من الجسم، حيث غالبًا ما يتم إهمالها أثناء الغسيل.

وكجزء من الدراسة، تم أخذ عينات من ربلة الساق والساعدين وخلف الأذنين وبين أصابع القدم وفي السرة من 129 طالبًا من طلاب الدراسات العليا والجامعية.

تم تعليم الطلاب كيفية تسلسل الحمض النووي في عينات الجلد هذه، ومقارنة المناطق الدهنية المهملة بالعينات المأخوذة من المناطق الجافة والأنظف.

وأثبتت النتائج أن جدة كراندال على حق - فالمناطق التي يتم تنظيفها بانتظام تحتوي على ميكروبيوم أكثر تنوعًا وتحتوي على مجموعة من الميكروبات أكثر صحة من المناطق المهملة.

وكتب الفريق في دراستهم: "كانت مناطق الجلد الجافة (الساعدين والساق) أكثر تناسقًا وأكثر ثراءً ومتميزة وظيفيًا من المناطق الدهنية (خلف الأذنين) والرطبة (سرة البطن وبين أصابع القدم)".

وأضافوا أنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الجنسين والأعمار والأعراق.

"داخل مناطق الجلد، تباين أيضًا تنوع ألفا وبيتا البكتيري بشكل كبير في بعض السنوات المقارنة، ما يشير إلى أن استقرار بكتيريا الجلد قد يعتمد على المنطقة والموضوع."

يتكون ميكروبيوم الجلد من ميكروبات يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة لك.

وقال كراندال، إذا تحول التوازن نحو الميكروبات الضارة، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض مثل الأكزيما أو حب الشباب.

لا تزال العلاقة بين صحة الميكروبيوم وصحة الإنسان بحاجة إلى مزيد من البحث، لكن الدراسة كانت بمثابة نقطة مرجعية للميكروبيوم الصحي لدى البالغين.

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