وجبة الكشري.. ما تكلفة الأكلة الشعبية لـ 4 أفراد في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي
وجبة الكشري من الأكلات الشعبية التي يفضل تناولها العديد من المصريين، إذ تعد ضمن قائمة الأطعمة التى لا غنى عنها.
ونستعرض تكلفة وجبة الكشري لـ 4 أفراد في المنزل، بحسب أسعار الأسواق المصرية اليوم.
مكونات وجبة الكشري
- أرز أبيض، سعر الكيلو 32 جنيها.
- مكرونة، سعر الكيلو 24 جنيها.
- عدس أسود، سعر الكيلو 55 جنيها.
- طماطم، سعر الكيلو 5 جنيهات.
- بصل، سعر الكيلو 20 جنيه.
وجبة كشري مصري تكفي 4 أفراد، بتكلفة 49.5 جنيها في المتوسط، كالتالي:
- نصف كيلو أرز أبيض، بتكلفة 16 جنيها.
- نصف كيلو مكرونة، بتكلفة 12 جنيها.
- ربع عدس أسود، بتكلفة 14 جنيها.
- نصف كيلو طماطم، بتكلفة 2.5 جنيهات.
ربع كيلو بصل، بتكلفة 5 جنيهات.
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