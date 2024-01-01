وجبة الكشري.. ما تكلفة الأكلة الشعبية لـ 4 أفراد في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجبة الكشري من الأكلات الشعبية التي يفضل تناولها العديد من المصريين، إذ تعد ضمن قائمة الأطعمة التى لا غنى عنها.

ونستعرض تكلفة وجبة الكشري لـ 4 أفراد في المنزل، بحسب أسعار الأسواق المصرية اليوم.

مكونات وجبة الكشري

- أرز أبيض، سعر الكيلو 32 جنيها.

- مكرونة، سعر الكيلو 24 جنيها.

- عدس أسود، سعر الكيلو 55 جنيها.

- طماطم، سعر الكيلو 5 جنيهات.

- بصل، سعر الكيلو 20 جنيه.

وجبة كشري مصري تكفي 4 أفراد، بتكلفة 49.5 جنيها في المتوسط، كالتالي:

- نصف كيلو أرز أبيض، بتكلفة 16 جنيها.

- نصف كيلو مكرونة، بتكلفة 12 جنيها.

- ربع عدس أسود، بتكلفة 14 جنيها.

- نصف كيلو طماطم، بتكلفة 2.5 جنيهات.

ربع كيلو بصل، بتكلفة 5 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من مشاهدة أفلام الرعب.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الجبنة القديمة "المش".. لن تتوقع

تناولها على الريق.. 7 مشروبات صحية تخفض الكوليسترول المرتفع

اذهب للطبيب فورا.. احذر علامة في الرقبة تنذرك بمرض خفي في القلب

9 أعراض تظهر عند الاستيقاظ تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم