مواليد هذه الأبراج عرضة للحسد والعين في 2024- خبيرة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحسد هو شعور مزع يُصيب الإنسان عندما يشعر أن شخصًا آخر يمتلك شيئًا يرغب فيه بشدة، كما أنه شعور مدمر حيث يؤدي إلى الغضب والكراهية والعدوانية.

وهناك بعض مواليد الأبراج أكثر عرضة للحسد في عام 2024، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد.

قالت خبيرة الأبراج خلال استضافتها ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال"، والمُذاع على قناة "المحور": "مواليد الجوزاء من الأبراج الأكثر عرضة للحسد خلال عام 2024، لذا عليهم عدم البوح بمشاريعهم وخططهم المستقبلية".

وتابعت: "مولود الحمل عرضة للحسد أيضًا، حيث يتمتع بشخصية طموحة وناجحة، ما يثير غيرة الآخرين، لذا، يجب عليه تجنب التفاخر بنفسه أو بإنجازاته، وأن يحافظ على خصوصية حياته الشخصية".

وأضافت: "في العام الجديد، من المتوقع أن يكون مولود برج السرطان أكثر عرضة للحسد، وذلك بسبب التغيرات الإيجابية التي تحدث له، سيصبح أكثر إبداعًا وابتكارًا في عمله، ويستطيع أيضًا تحقيق أهدافه المهنية بسهولة أكبر، بالإضافة إلى، يجدون الحب الحقيقي".

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