علامات تخبرك بوجود سرطان المستقيم والقولون.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان يتطور في القولون، وهي أجزاء من الأمعاء الغليظة، تبدأ في شكل نمو غير طبيعي، ويسمى بالورم الحميد، ومع مرور الوقت يتحول إلى سرطان.

وسرطان المستقيم هو سرطان يبدأ في المستقيم، ويوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، حيث يبدأ المستقيم في نهاية الجزء الأخير من القولون، وينتهي عند الوصول إلى القناة القصيرة الضيقة المؤدية إلى الشرج، وفقًا لما جاء في موقع"مايو كلينك".

وغالبًا ما يتم تسمية السرطان داخل المستقيم (سرطان المستقيم) والسرطان داخل القولون (سرطان القولون) معًا باسم "سرطان المستقيم والقولون".

وقد لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم، ومع ذلك يمكن أن تشمل الأعراض في المراحل المتأخرة ما يلي:

تغيرات في عادات الأمعاء.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن.

فقدان الوزن.

الغثيان والقيء.

براز رفيع

لذا إذا ظهرت عليك تلك الأعراض عليك استشارة الطبيب في الحال.

الأسباب

يحدث سرطان المستقيم عندما تطرأ تغيرات على الحمض النووي (DNA) للخلايا السليمة في المستقيم، ويحتوي الحمض النووي، للخلية على التعليمات التي تُوجه الخلية إلى ما يجب فعله.

عوامل الخطر

تشمل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ما يلي:

كبر السن.

تاريخ شخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بالسلائل.

مرض الأمعاء الالتهابي.

التهاب القولون التقرحي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

اتباع نظام غذائي يحتوي على نسب قليلة من الخضراوات.

ممارسة القليل من التمارين.

داء السكري.

التدخين.

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