احذر..مشروب يتناوله الكثيرون يرفع السكري في الدم على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي، إن المشروب الأكثر شيوعًا الذي يرفع السكر في الدم هو عصير الفواكه وذلك لأن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي والذي يُمْتَصّ بسرعة في الدم.

وتشمل المشروبات الأخرى التي يمكن أن ترفع السكر في الدم:

الشاي والقهوة المحلاة

الحليب والزبادي المحلى

المشروبات الغازية

العصائر المعلبة

وبشكل عام، فإن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات يمكن أن يرفع السكر في الدم.

وفيما يلي بعض النصائح لمرضى السكري لتجنب ارتفاع السكر في الدم بعد تناول المشروبات:

تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات

اختر المشروبات الخالية من السكر أو ذات نسبة السكر المنخفضة

تناول المشروبات مع الوجبات أو الوجبات الخفيفة

اشرب المشروبات ببطء

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