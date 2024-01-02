الامارات | «فزاع لليولة».. الفلاحي يحجز مكانه في المربع الذهبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبية لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً؛ حصد عبدالله الفلاحي (العين) بطاقة التأهل الثانية إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه على أحمد بالقوبع المنصوري (دبي)، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي.

وجاء فوز الفلاحي على المنصوري في مواجهة الدور الثاني بعد تحقيقهما نتائج متقاربة للغاية، ما جعل من التحديات أكثر حماسة وتنافساً، وانضم الفلاحي في المربع الذهبي إلى علي العزيزي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدان سيحسمان على مدار الأسبوعين المقبلين مع إقامة الحلقات كل ليلة جمعة بداية من الساعة التاسعة مساءً في قلعة الميدان في موقعه بالقرية التراثية في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

«راعي العز»

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، على أنغام أغنية «راعي العز»، غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الفلاحي علامة اليولة، في حلقة مميزة قدمها مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، وبثت مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب أحمد المنصوري بشكل صحيح ليحصل على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنصوري، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي ينظم مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فربح الفلاحي الـ15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يحكمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر سعيد بن راشد بعنوان «ياهل الخنانيج القوايا» وفيها تمكّن الفلاحي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق المنصوري ليكسب 20 علامة.

بطولة تثقيفية وتعليمية

وقالت مدير إدارة الإذاعات مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن «بطولة فزاع لليولة تسعى وفق رؤية ورسالة المركز في صون التراث الوطني من خلال كونها بطولة تراثية تحمل رسالة ثقافية ووطنية، أكثر منها بطولة تنافسية في اليولة فقط، ولكنها تركّز على تعزيز مختلف المهارات وفنون الموروث الشعبي، وهو ما يجعلنا نضاعف الجهود، ونحرص على تدريب المشاركين طوال الأسبوع على أيدي مدربين متخصصين».

وأضافت: «نعمل ضمن استراتيجية أن يواصل اليويلة الذي لم يسعفهم الحظ بالتأهل إلى المربع الذهبي البقاء معنا، لاكتساب المزيد من الخبرات واعتبار الموسم فرصة لهم للتواجد والتفاعل بما يعود عليهم بالفائدة على الصعيد الشخصي».

نتالي أواديسيان:

• نعمل على أن يواصل اليويلة الذين لم يسعفهم الحظ في التأهل، البقاء معنا، لاكتساب المزيد من الخبرات.

سعادة

أبدى عبدالله الفلاحي سعادته بالحصول على البطاقة الثانية المؤهلة للمربع الذهبي. وقال: «الحمد لله عدت إلى المنافسة بعد خسارتي في تحدي السباحة والموروث. كانت منافسة قوية جداً لم تُحسم حتى النهاية، ولكن في بطولة تحمل اسم فزاع ليس هناك خاسر، فكلنا هنا أخوة وكلنا فائزون».

«حروف نكاسة»

حلّ الفنان عبدالرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة السادسة من «الميدان»، وقدم أغنية «حروف نكاسة» من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وألحان ميحد حمد، حيث أطرب الحضور، وعبر عن سعادته بالمشاركة. وقال: «تعلقت بالشلّة الإماراتية منذ صغري، وكنت دائماً أقوم بترديدها، ومن ثم انتقلت لغناء كل ما يتعلق بموروثنا الشعبي، وأشعر بالفخر بعرض تراث الوطن في هذا النوع من المناسبات، ومنها بطولة فزاع للتراث الرائدة في دعم وتشجيع شباب الوطن».