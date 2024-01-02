في 4 خطوات سحرية.. نظفي النجف النحاسي بالمنزل: هيرجع جديد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل الكثير من السيدات شراء النجف النحاسي، ليضفي شكلا جميلا على أركان المنزل، كأحد أنواع الديكورات المميزة، ولكن معظم ربات البيوت يواجهن مشكلة تحول لونه الذهبي إلى آخر باهت، ويصعب عليهن الحفاظ على شكله كأول مرة اشترينه فيه.

لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أفضل الخطوات المضمونة لتنظيف النجف بوصفات بسيطة، لتحصلي على نتيجة سريعة ومرضية، وذلك من خلال ما نشره موقع «thisoldhouse».

أسرع طرق لتنظيف النجف النحاسي

يتعرض النجف إلى الأتربة والأكسجين، مما يغير من رونقه ولمعانه مع مرور الوقت، وتفضل بعض ربات البيوت، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد لكي يصبح منزلها نظيفا ومنظما، وفيما يلي نذكر أسرع الخطوات الحفاظ عليه من التلوث:

الخطوة الأولى:

تحضير كمية مناسبة من المكونات التالية:

- الخل أبيض.

- ملح طعام.

- ليمون.

- قطعة قماش ناعمة.

- ماء فاتر.

الخطوة الثانية:

التخلص من الأتربة العالقة في أجزاء النجف النحاسي:

- في البداية احضري قطعة من القماش، وبشكل لطيف تخلصي من الأتربة المتواجدة فيه، ثم احضري قطعة آخرى ملمسها ناعم حتى لا تجرحه، وجففي مكانه.

الخطوة الثالثة:

اجلبي محلول مناسب للتنظيف، وفي إناء عميق، ضعي كوب من الخل الابيض مع الملح، ثم حضري عصير الليمون وأضيفيه إلى الخليط السابق، اجلبي قطعة صغيرة وامسحي بها على أجزاء النجف.

الخطوة الرابعة:

حتى تحصلي على لمعان في النجف النحاسي، ينصح بعمل مزيج من الملح وعصير الليمون، ويفرك به جيدا، مع شطف النجف بماء فاتر بشكل لطيف حتى لا يصاب بخدوش.