ماذا يحدث لجسم طفلك عند الإفطار على البسكويت؟.. احذري مخاطر بالجملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية لدى الأطفال، إذ أنها تمدهم بالطاقة والحيوية لباقي اليوم، وهو ما يجب أن تنتبه إليه ربة المنزل، لكن توجد الكثير من الأمهات تختارن البسكويت في الفطار كوجبة مفيدة، لكنه اختيار غير صحي في الخيارات الغذائية، ولا يجب اللجوء إليه، لأن له العديد من المخاطر.

ما هي أَضرار الفطار على البسكويت؟

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن البسكويت به سكريات عالية مضافة، لذلك لا يعد خيارًا جيدًا لطفلك خاصة في الصباح، كما أن السعرات الحرارية به كثيرة، وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية لا يجب أن تزيد نسبة السكر المتناولة يوميًا: «أي حصة متناولة من البسكويت بها سكريات، لذلك يجب جعله ضمن العناصر الغذائية والسعرات الحرارية في اليوم على ألا يزيد عدد القطع كثيرًا يكفي قطع صغيرة أقل من 5».

أضرار البسكويت

أضاف «الحوفي»، أن أضرار البسكويت تتمثل في أنه:

- يحتوي على دهون عالية

- به مكونات غير صحية بداخله.

- يزيد من فرص الإصابة بمشكلات القلب.

- له تأثير على الضغط بسبب السكريات.

- يخلق مشاكل في الأوعية الدموية.

- يعزز من مشكلات السمنة، ويزيد من الوزن دون فائدة.

- يعمل على زيادة فرص الإصابة بمشكلات وأمراض الأسنان لدى الطفل.

- يعزز من اختلال نسب السكر في الدم.

- غير محتوى على الألياف بكميات جيدة.

- يؤثر على شهية الطفل بالسلب، لأنه يحتوى على كمية غير مناسبة من السكر.

- وأكد أنه لا يحتوى البسكويت على عناصر وفيتامينات وبروتين، لا يفضل أن يكون طعامًا نبدأ به يومنا.

طريقة عمل بسكويت صحي في المنزل

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، مقادير عمل البسكويت بالسوداني، تتمثل في التالي:

- كوب دقيق.

- ثلاثة أرباع كوب سمنة.

- كوب سكر بودرة.

- بيضتان.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

- ملعقة كبيرة فانيليا.

- واحد ونصف كوب فول سوداني مجروش.

- لبن.

- رشة ملح.

طريقة عمل البسكويت بالفول السوداني

- اخلطي في العجان دقيق وسمنة وسكر بوردة وبيض وبيكنج بودر.

- ضيفي قرفة وفانيليا وملح وفول سوداني.

- ضيفي اللبن للعجن.

- افردي العجينة، وشكليها حسب الرغبة.

- رصي البسكويت في صينية.

- ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة وقدميه لأطفال في المنزل بمكونات صحية.