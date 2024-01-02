صدمة.. لن تتوقع ما حدث لسيدة أثناء عملية جراحية في الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

استيقظت امرأة كلنت تجري عملية جراحية في الكلى لتجد أنها فقدت ذراعيها وساقيها.

دخلت لوسيندا مولينز، 41 عاما، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الكلى، لكنها فقدت ذراعيها وساقيها عندما اكتشف الأطباء أن الأم لطفلين تعاني من تعفن الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتعفن الدم أو الإنتان، حالة تتسبب في وفاة عديد الأشخاص حول العالم، وهو "مضاعفات خطيرة للعدوى"، ودون العلاج الفوري يمكن أن يؤدي إلى "فشل العديد من أعضاء الجسم والوفاة".

ذهبت السيدة مولينز إلى مستشفى فورت لوجان قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، في سيارة إسعاف.

وبعد العملية فقدت ساقيها وذراعيها أسفل مرفقيها.

وبعد أن أدركت بشكل مفجع أنها عانت من بتر أحد أطرافها الرباعية، وجهت لوسي سميث، شقيقة السيدة مولينز، رسالة لداعميها على فيسبوك .

وقالت السيدة سميث: “نود أن نشكر الجميع مرة أخرى على كل الدعم والحب والصلاة، أنتم رائعون يا رفاق، في الأيام القليلة المقبلة، سننتقل إلى كاردينال هيل لبضعة أسابيع ثم نعود لإجراء الجراحة النهائية لها.

وقبل أن تفقد ذراعيها، قالت السيدة مولينز: "الطبيب الذي كنت أعمل معه، كان يقول: "هذا ما كان عليهم فعله لإنقاذ حياتك، وهذا ما حدث."

وأضافت: "أنا سعيدة جدًا لكوني على قيد الحياة، سأتمكن من رؤية أطفالي، أستطيع أن أرى عائلتي، يجب أن أقضي وقتي مع زوجي، هذه أشياء بسيطة في هذه المرحلة."

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