تعزز الطاقة وتدعم المناعة.. 7 مكملات غذائية يجب تناولها في بداية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد الاحتفال بالسنة الجديدة، يجب ألا نتناسى الأمراض التي تنتشر في شهر يناير، حيث بداية الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، هناك 7 مكملات غذائية يجب تناولها في بداية الجديد في شهر يناير لحماية أنفسنا.

وقالت سامانثا جرينر، خبيرة الصحة البريطانية: "هناك العديد من المكملات الغذائية التي يمكن تناولها طوال فصل الشتاء للمساعدة في دعم المناعة ورفع مستويات الطاقة، لا يقتصر الأمر على موسم البرد والإنفلونزا فحسب، بل يمكن للأيام الباردة أن تؤثر سلبًا وتتركنا نشعر بانتظام بالركود والإرهاق".

إن تناول المكملات الغذائية مثل فيتامينات ب والمغنيسيوم يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب، كما تم اقتراح المكملات الغذائية مثل الزنك والفيتامينات D وC للمساعدة في مكافحة التهابات الشتاء ونزلات البرد من خلال تقوية جهاز المناعة.

وأوصت بسبعة مكملات غذائية للمساعدة في إعطاء جسمك دفعة قوية في شهر يناير.

فيتامين د

عادة ما ينتج جسمنا كل ما يحتاجه من فيتامين د من أشعة الشمس، ولكن خلال أشهر الخريف والشتاء، لا تكون الشمس قوية بما يكفي للقيام بذلك، ويمكن العثور عليه في بعض الأطعمة مثل الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والبيض.

وقالت سامانثا: "نظرًا لأن الكثير من الناس يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام وحده، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية جميع البالغين بالتفكير في تناول مكملات فيتامين د يوميًا في هذا الوقت من العام".

فيتامين سي

يشتهر فيتامين C بقدرته على دعم جهاز المناعة في هذا الوقت من العام، ومع ذلك، فإنه يلعب أيضًا العديد من الأدوار المفيدة الأخرى في أجسامنا.

وقالت: "من المساعدة في تقليل مشاعر التعب والإرهاق إلى دعم الوظيفة النفسية، فإن لها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا من الضغوط التأكسدية".

زيت كبد سمك القد

وفقا لسامانثا، يعتبر زيت كبد سمك القد مكملا رائعا لتناوله على مدار السنة، ولكن أكثر من ذلك خلال أشهر الشتاء.

وهو مصدر طبيعي غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية وكذلك الفيتامينات A وD.

وعلقت قائلة: "يشار إليه غالبًا باسم "غذاء الدماغ"، ولكنه يوفر أيضًا الدعم الغذائي لرؤيتنا وعظامنا وجهازنا المناعي وصحة بشرتنا".

الزنك

يعتبر الزنك مكملاً أقل شهرة ولكن يجب أن يكون خيارًا شائعًا خلال أشهر الشتاء.

وقالت سامانثا: "إنه لا يساعد فقط في دعم جهاز المناعة الصحي، ولكنه يعزز أيضًا صحة الشعر والجلد والأظافر، والتي يمكن أن تتأثر غالبًا بالطقس البارد".

عشبة الإشنسا

هذا العلاج العشبي يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض.

وقالت: "إن إشنسا مكمل مفيد يجب الاحتفاظ به في خزانتك، فهو علاج عشبي تقليدي يمكن اتخاذه إما كإجراء وقائي للمساعدة في الوقاية من عدوى البرد والأنفلونزا أو قد يساعد في تخفيف الأعراض إذا تم تناوله عند ظهور العلامات الأولى". من البرد."

نبتة حليب الشوك

يتم تناول مكملات حليب الشوك بشكل شائع في شكل أقراص.

وقالت سامانثا: "حليب الشوك هو علاج عشبي تقليدي آخر قد يساعد في تخفيف مشاعر عسر الهضم أو اضطراب المعدة بعد فترات من الإفراط في تناول الطعام".

فيتامين ب

يحتوي فيتامين ب في الواقع على ثمانية فيتامينات مختلفة.

وأضافت: "يلعب كل منها عددًا كبيرًا من الأدوار ليجعلك تشعر بأفضل حالاتك، خاصة خلال أشهر الشتاء".

"فقط عدد قليل من الفوائد تشمل دعم جهاز المناعة، وزيادة مستويات الطاقة، والحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر، فضلا عن دعم الأداء العقلي."

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