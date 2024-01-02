6 أشخاص ممنوعون من الصيام المتقطع- تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على فترات من الصيام وأخرى من تناول الطعام، وهناك عديد من أنواع الصيام المتقطع المختلفة.

والصيام المتقطع طريقة فعالة لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الممنوعين من الصيام المتقطع، لما يسبب لهم من مضاعفات صحية، وفق ما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا".

- الأطفال والمراهقون:

لا ينصح بالصيام المتقطع للأطفال والمراهقين، حيث لا يزالون في طور النمو والتطور، ويؤثر الصيام على نموهم وتطورهم.

- النساء الحوامل أو المرضعات:

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات تجنب الصيام المتقطع، حيث يؤثر في نمو وتطور الجنين أو الطفل.

- مرض السكري:

يؤدي الصيام المتقطع إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، ما يسبب الإصابة بمضاعفات خطيرة.

- اضطرابات الأكل:

يُزيد أيضًا من تفاقم اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي العصبي.

- الذين يعانون مشاكل صحية:

الصيام المتقطع خطير للأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية معينة، مثل مرض السكري أو اضطرابات الأكل.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة:

تتطلب بعض الأدوية تناول الطعام معها، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تعطيل هذا الروتين المهم.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من مشاهدة أفلام الرعب.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الجبنة القديمة "المش".. لن تتوقع

تناولها على الريق.. 7 مشروبات صحية تخفض الكوليسترول المرتفع

اذهب للطبيب فورا.. احذر علامة في الرقبة تنذرك بمرض خفي في القلب

9 أعراض تظهر عند الاستيقاظ تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم