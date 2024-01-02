أعراض جانبية للأدوية قد تكون خطرة.. إليك ما يجب فعله

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأدوية قد ينجم عنه بعض الآثار الجانبية بين الإعياء والخطورة، وهناك أعراض شديدة الخطورة، وأدوية تسبب الكثير من الآثار الجانبية تستدعي زيارة الطبيب للتوقف عن تناولها، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص، خاصةً الأمهات أنه يوجد أحيان يجب التوقف فيها عن استعمال الأدوية بسبب شدة التأثيرات الجانبية.

هل يجب إيقاف استعمال الدواء عند ظهور الأعراض الجانبية

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب على المرضى الذين تظهر عليهم تأثيرات جانبية شديدة بسبب تناول الأدوية التوقف عن استعمال الدواء فورًا وبصورة سريعة حتى قبل الذهاب إلى الطبيب: «في أدوية صعبة المرضى يا بياخدوا بشكل غلط أو بيكون في مضاعفات، وأي دوا يكون في مبالغة في الأعراض الجانبية من غير نقش يجب التوقف عن تناوله فورًا».

وأوضحت هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، خلال حديثها، لـ«هُن»، أن هناك أدوية ذات أعراض جانبية شديدة منها أدوية الأمراض المزمنة أو المناعة، لذلك ظهور أعراض شديدة أو غير شديدة يستدعي الرجوع للطبيب، وهو ما أتفق معه «عز العرب»: «حالات الأمراض المزمنة من المهم للغاية إتباع تعليمات الطبيب، والتعامل مع الدواء كما هو موصوف».

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ماذا افعل إذا ظهرت أعراض جانبية للدواء؟

وأضاف استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أنه يجب التصرف كالآتي:

- الامتناع عن الدواء، والتوجه إلى الطبيب فورًا.

- تغيير الجرعة والتوقف عن تناول الدواء دون تعليمات الطبيب.

- يجب استخدام التدخلات لعلاج التفاعل التحسسي تجاه الأدوية.

هل كل الآثار الجانبية مضرة للأدوية

وعادت أخصائي أمراض الباطنة، لتؤكد أن ليس كل الآثار الجانبية مضرة: «في أعراض عادية زي الدوخة أو الغثيان، لكن لو اشتدت لازم فورًا الذهاب للطبيب، لأن الأعراض بتشدد وبتتحول من خفيفة لمتوسطة لشديدة»، مشددة على أنه يجب على المرضى الذين تحدث عندهم تأثيرات جانبيَّة شديدة يوقفوا استعمال الدواء مع ضرورة الذهاب إلى الطبيب.