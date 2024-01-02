3 أطعمة صحية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثير من النساء من آلام الدورة الشهرية، ما يسبب إزعاجاً وتشنجات، بالإضافة إلى، مشكلات هضمية، مثل الغثيان والإسهال.

وهناك عديد من الطرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية، مثل الأدوية والمكملات الغذائية، كما يساعد تناول الأطعمة الصحية أيضًا في تقليل الالتهاب والألم، وفقًا لما جاء في موقع "Conversation".

- أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3:

تؤدي أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا مهمًا في تقليل الالتهاب، مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

- فيتامين د:

يساهم فيتامين د في تخفيف آلام الدورة الشهرية من خلال تقليل الالتهاب، وتشمل الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل: السلمون والتونة والماكريل.

- السكر والأطعمة المصنعة:

يساعد تجنب الأطعمة السكرية المصنعة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، في تخفيف الألم.

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