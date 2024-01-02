كرز القهوة يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية نتائج دراسة فريق بحث من كوريا الجنوبية أثبتت أن كرز القهوة له فوائد مذهلة في الحماية من أمراض خطيرة مثل السكري، والكبد الدهني، وزيادة نسبة الدهون في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن، كرز القهوة يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، بالإضافة إلى مكونات أخرى مفيدة مثل الأحماض الكلوروجينية، مثل تريجونيلين وديتيربين.

وأثبتت هذه المواد فوائد وآثار إيجابية في تنظيم سكر الدم، وتحسين وظائف الكبد، وتحسين نشاط إنزيم الغلوكوز الكبدي، والتمثيل الغذائي للدهون، وتعديل إنزيمات هضم الدهون في البنكرياس.

وبناءً على هذه النتائج، تساعد تناول مستخلصات كرز القهوة على الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي ومضاعفاتها.

بالإضافة إلى، قد يكون مكملًا غذائيًا فعالًا في الوقاية من أمراض خطيرة مثل السكري والكبد الدهني.

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