ثلاث نجمات بنفس الفستان بـ3 ألوان مختلفة.. والجمهور: «يادي الحيرة والجمال»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في ظاهرة متشابهة تكرر الفنانات نفس الملابس، ضربًا بعرض الحائط بأن للأزياء قواعد صارمة، ونجد في ذلك ارتداء الفستان نفسه مرتين، أو تكرار الفستان بألوان مختلفة، فضلًا عن تقليد نفس الفستان بشكل مختلف بينهن، كما لا يخشين الظهور بالأزياء ذاتها مرتين أو حتى ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.

3 فساتين بألوان مختلفة.. نفس القصة

قلدت الفنانات أنغام، وشيرين ومي عمر، إطلالاتهن المتشابهة، وقد يرجع ذلك نتيجة لإعجاب النجمات بنفس الفستان، والمرجح أنه جرى التعامل مع مصممة أزياء واحدة، وهي زينة زكي، وتدارك المتابعون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإطلالة المكررة، برغم من أنها قد تكون مجرد صدفة، خاصةً أن الفترات الزمنية متقاربة، وبلغ سعر الفستان 59 ألف جنيه مصري.

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تفاصيل الفساتين

ظهرت الفنانة أنغام خلال عرض أولى أحد البرامج الغنائية، التي تظهر فيها كحكم في العام الجديد، ونشرت صورة لها أطلت فيها بفستان أخضر لامع، بأكمام طويلة مع فتحة من الأسفل، ليسهل الحركة مع الفستان، مع اعتمادها على أقراط متدلية ماسية، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من الماكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة.

وفضلت الفنانة شيرين ارتداء الفستان ذاته، لكن باللون الأزرق اللامع، وأسدلت شعرها من الجانبين، مما أظهر خسارتها للوزن، وكان ذلك خلال حفل رأس السنة، مع ارتدائها أسورة من اللولي، تعبر عن شخصيتها وأنوثتها، وقدمت العديد من الأغاني التي أاعادتها إلى أذهان وقلوب الجماهير.

وفي حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، ظهرت بالفستان ذاته الفنانة مي عمر من قبل باللون البنفسجي، وكالعادة ظهرت خاطفة للأنظار، بفستان غاية في الأناقة، صُمم مُجسم لتفاصيل جسمها، بفتحة واسعة من جهة الصدر، وحصلت على جائزة الإبداع والتميز كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل علاقة مشروعة.

تعليقات الجماهير

يتابع الملايين صفحات الفنانات والمشاهير، ويفسرون منشوراتهن وأزيائهن ومواقفهن حسبما يرونه، وبين إثارة الإعجاب والتعبير عن التقليد كانت آرائهم، ويبدو أن سبب ذلك كون النجمات موضع اهتمام الآخرين، وهو ما يفسر سبب تعليق الجميع على إطلالتهن.