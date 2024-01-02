لا تتوقع.. وضعية نوم تخفف أعراض ارتجاع المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتجاع المريء هو حالة طبية شائعة تتميز بعودة حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة، ويؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المزعجة، مثل الحرقة وحرقة المعدة وآلام في الصدر.

وأحد التغييرات المهمة التي يمكن للأشخاص الذين يعانون ارتجاع المريء إجراءها هو تعديل وضعية نومهم، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست "

تقول أخصائية التغذية والباطنة الروسية إيرين جادج: "يحتاج الجسم إلى الروتين ليعمل بشكل صحيح، فهو يساعد الجسم على تنظيم وظائفه، مثل النوم ودرجة حرارة الجسم ومستويات الطاقة، عندما يتغير الروتين، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في الجسم، بما في ذلك الأمعاء".

وتابعت: "يحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي عندما لا يعمل الصمام العضلي الذي يفصل المريء عن المعدة بشكل صحيح، يسمح هذا الصمام بمرور الطعام من الفم إلى المعدة، ولكن في حالة الارتجاع المعدي المريئي، قد يسمح بمرور حمض المعدة إلى المريء، وتشمل الأعراض، حرقة المعدة بعد تناول الطعام، والتي قد تتفاقم في الليل أو في أثناء الاستلقاء".

وأضافت: "تشير الجمعية الكندية لأبحاث الأمعاء إلى أن الارتجاع الحمضي يمكن أن يزداد سوءًا إلى حد بعيد أثناء النوم أو الاستلقاء على السرير، هذا لأن الجاذبية لا تساعد على إبقاء الطعام والحمض في المعدة، بدلاً من ذلك، يمكن أن يتسرب الطعام والحمض بسهولة عبر العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي الصمام الذي يفصل المريء عن المعدة".

وأوضحت: "يمكن أن يساعد النوم على الجانب الأيسر في تقليل الارتجاع المعدي المريئي إلى حد بعيد، وفقًا للجمعية الكندية لأبحاث الأمعاء، ويقع معظم حجم المعدة في الجانب الأيسر من الجزء العلوي من البطن، والنوم على الجانب الأيسر يبقي المعدة أسفل المريء، ما يزيد صعوبة ارتفاع حمض المعدة".

واستكملت: "أظهرت الأبحاث أن النوم على الجانب الأيسر يساعد الأشخاص الذين يعانون حرقة المعدة المزمنة على التخلص من حمض المعدة بشكل أسرع، ويرجع ذلك إلى أن النوم على الجانب الأيسر يساعد على إبقاء المعدة في وضع أقل من المريء، مما يجعل من الصعب على حمض المعدة الارتفاع إلى المريء".

وأضافت: "إذا كنت لا تشعر بالراحة عند النوم على الجانب الأيسر، يجب عليك رفع رأسك عن السرير بمقدار 15-20 سم، كما يمكنك استخدام وسادة إسفينية أو وسائد إضافية لتحقيق هذا التأثير".

وأوضحت: "كما يجب أن يكون الجسم في وضع مائل، مثل وضعية الجلوس، وليس مجرد رفع الرأس عن السرير، حيث يؤدي رفع الرأس إلى آلام الظهر أو الرقبة، ما يزيد الضغط على المعدة ويزيد سوء الأعراض غير المرغوب فيها التي تجعلك مستيقظا في الليل".

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