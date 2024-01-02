حتى لا تكوني فريسة للابتزاز.. كيف تواجهين تهديدات خطيبك السابق بصورك؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الثقة الزائدة قد تكون حال كثير من الفتيات خلال فترة الخطوبة، وقد ترسل صورا شخصية لخطيبها، لتقريب المسافات بينهما، أو لشعورها بأنه زوجها المستقبلي، وأنه سيحافظ عليها ويصونها، وفي كثير من الأحيان لا يحدث توافق بين الطرفين مع مرور الوقت، أو تنشأ بينهما خلافات، وتفسخ الخطوبة، وقد يكون الطرف الآخر ضعيف النفس، ويقرر تهديدها أو ابتزازها أو الانتقام منها بنشر صورها، لتجد الفتاة نفسها أمام كابوس مرعب يؤرق حياتها، وقد لا تعرف طريقا لنجدة نفسها.

طريقة مواجهة تهديدات خطيبك السابق بصورك

تقول داليا الحزاوي الخبيرة الأسرية، خلال حديثها لـ«هن»، إن تعرض بعض الفتيات المخطوبات للتهديد والابتزاز من بعض الأشخاص غير الأسوياء عند انتهاء الارتباط وفشل الخطوبة، يصيبهم بالقلق والخوف، إذ يلجأ الخطيب إلي تهديد خطيبته بالصور الخاصة بها أو مقاطع فيديوهات بينهما، ما يشكل لهن إزعاجا كبيرا، موضحة أن ذلك يحدث بسبب ثقة الفتيات الكبيرة في الرجل الذي اختارته ليكون شريك الحياة.

وتؤكد داليا، أن يجب على الأسرة توعية بناتها بعدم إرسال صورهن الخاصة للخطيب، وإذا حدث أن استخدم بعد الانفصال الصور والفيديوهات، فيجب التصرف بحكمة وعدم الخضوع للتهديدات، بل يجب الاحتفاظ بالمحادثات التي تثبت واقعة الابتزاز والتهديد، واللجوء للجهات المختصة للتبليغ علي هذه الواقعة، فهي تعد جريمة ابتزاز إلكتروني، ومن يقوم بها تقع عليه عقوبة رادعة.

«الإفتاء» تحذر الفتيات من إرسال الصور خلال الخطوبة

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، الفتيات في فترة الخطوبة من إرسال صورهن لخطيبهن، خاصة أن بعضهن يتعاملن بحرية ولا يأخذن احتياطهن:«لازم البنات في فترة الخطوبة يلتزموا الأدب، عشان ميقعوش في مأزق، لأن مواقف زي ديه بيستغلها ضعاف النفوس ورقيقي الأخلاق، والأشخاص اللي زي دول ميصلحوش يكونوا أزواج».

خبيرة قانونية تحذر الفتيات

«الابتزاز الإلكتروني والتشهير من أشهر المشكلات التي تواجنها الفتيات»، بهذه الكلمات حذرت المحامية رشا صبري، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «هي وبس» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، من إرسال الصور الخاصة لأي شخص، موضحة أن الإدارة العامة لمباحث الاتصالات، تحرص على متابعة الحالات التي تتعرض للتهديد، ثم تتخذ عددا من الإجراءات الحاسمة تبدأ بتتبع المبتز.

وأشارت المحامية، إلى أنه يمكن التواصل مع مباحث الاتصالات على الخط الساخن، وإذا تم إثبات حالة التشهير ترفع قضية وتأخذ مجراها الروتيني، ويصل الحكم فيها إلى الحبس سنة وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.