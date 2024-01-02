اوعى تاكلها على الريق.. تحذير لـ5 فئات من تناول الطعمية في الإفطار

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطعمية من أشهر الأكلات على الإفطار المصرية، وتختلف طريقة تجهيزها في البيت عن المطاعم، إذ يضيف لها البعض مكونات مميزة، لكن يظل الفول المدمس بعد نقعه وفرمه، هو المكون الأساسي لها، وهو ما يسبب لبعض محبيها مشكلات صحية، بحسب دراسات نشرتها مواقع طبية شهيرة، أثبتت أن الإفراط في تناول الطعمية في وجبة الإفطار، يسبب ألمًا في المعدة وغازات لمرضى القولون، وحكة لمن يعانون من حساسية الفول، بالإضافة إلى فئات أخرى، تتضرر من الإفراط في تناولها.

تحذير لـ5 فئات من تناول الطعمية على الإفطار

تكمن أضرار تناول الطعمية على الريق في كونها تتشرب زيوت كثيرة، ما يزيد من فرص السمنة، بجانب أن الفول يضر بالأشخاص الذين يعانون من أنميا الفول، وهذا لا يمنع أن مكوناتها من الفول والبقدونس والكرفس، تضيف إليها قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على الفيتيامينات والمعادن والألياف، لكن بحسب موقع «هيلث لاين»، هناك 5 فئات ممنوعة تمامًا من تناول الطعمية على الريق، وهي:

- مرضى أنيميا الفول.

- مرضى حساسية البقوليات.

- مرضى القولون العصبي.

مرضى التهاب الأمعاء.

- مرضى الكوليسترول.

حالة وحيدة تجعل الطعمية آمنة

بحسب موقع «ويب طب»، أظهرت الدراسات أن من يتناولون الطعمية في الصباح تزداد لديهم فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، كما أن بعض الناس لديهم حساسية من الفول والسمسم، لذا يجب أن يتجنوبها تمامًا لتفادي الخطر.

ويقول الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هن»، إن تناول الطعمية في الصباح، يمكن أن يزيد خطر السمنة، لأن بعض الناس يقومون بقليها بزيت غزير، والحالة الوحيدة لأن يصبح تناول الطعمية أو الفول صحيًا، هي استخدام زيت الزيتون معها، بدلًا من الزيت العادي.