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6 خضروات شتوية تساعد على خفض الكوليسترول الضار

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محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية الشائعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك عديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض الكوليسترول، مثل: تناول نظام غذائي صحياً وممارسة بانتظام.

في هذا التقرير، نذكر لكم 6 خضروات شتوية تساعد على خفض الكوليسترول، وفقًا لموقع "India".

- السبانخ

من الخضروات الشتوية الغنية باللوتين والبوتاسيوم والألياف، كما أنها مصدر قوي لحماية القلب من التلف، وخفض ضغط الدم.

- القرنبيط

نظرا لاحتوائه على مركبات نباتية تسمى مركبات الجلوكوزينولات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

- الجزر

يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين والألياف المفيدة لصحة الجسم، ويعد مفيدًا أيضًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

- القرع الشتوي

غني بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار

- البنجر

نظرا لأنه غني بمركبات طبيعية تسمى البيتالين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

- الكرنب

يحتوي أيضًا على مركبات نباتية تسمى مركبات الأنثوسيانينات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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