6 خضروات شتوية تساعد على خفض الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية الشائعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وهناك عديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض الكوليسترول، مثل: تناول نظام غذائي صحياً وممارسة الرياضة بانتظام.
في هذا التقرير، نذكر لكم 6 خضروات شتوية تساعد على خفض الكوليسترول، وفقًا لموقع "India".
- السبانخ
من الخضروات الشتوية الغنية باللوتين والبوتاسيوم والألياف، كما أنها مصدر قوي لحماية القلب من التلف، وخفض ضغط الدم.
- القرنبيط
نظرا لاحتوائه على مركبات نباتية تسمى مركبات الجلوكوزينولات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.
- الجزر
يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين والألياف المفيدة لصحة الجسم، ويعد مفيدًا أيضًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.
- القرع الشتوي
غني بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار
- البنجر
نظرا لأنه غني بمركبات طبيعية تسمى البيتالين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
- الكرنب
يحتوي أيضًا على مركبات نباتية تسمى مركبات الأنثوسيانينات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة.
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