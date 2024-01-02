ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الشراب طوال الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعضنا يشعر بالبرودة الشديدة بالقدمين أثناء الليل، وخصوصًا في فصل الشتاء، والبعض الآخر لا يتذكر خلع الجوارب.

وارتداء الجوارب أثناء النوم له فوائد وأضرار، وسنعرض في ما يلي ماذا يحدث للجسم عند النوم بها، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

الفوائد

الشعور بالدفء

يساعد النوم بالجوارب للشعور بالدفء وخصوصًا في فصل الشتاء.

تحسين الدورة الدموية

يساعد ارتداء الجوارب أثناء النوم على تحسين كفاءة الدورة الدموية في الساقين والقدمين، ما يقلل من خطر الإصابة بالتشنجات وجلطات الدم.

منع جفاف القدمين

يساعد ارتداء الجوارب أثناء النوم على منع جفاف القدمين، وخصوصًا إذا كانت معرضة للتعرق.

الشعور بالراحة

تحسن الجوارب من النوم وتشعرك بالراحة النفسية والنوم العميق.

الأضرار

التهابات الجلد

يمكن أن تسبب الجوارب الضيقة، أو المصنوعة من مواد غير قابلة للتنفس، للاحتباس الحراري، ما يسبب حدوث تعرق ينشأ عنه تحسس للجلد.

زيادة خطر الإصابة بالدوالي

يمكن أن يسبب ارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم للإصابة بالدوالي، نتيجة تمدد الأوعية الدموية.

الإصابة بالعدوى

قد يؤدي ارتداء الجوارب المتعرقة طوال الليل، إلى مخاطر الإصابة بأمراض القدم الفطرية والبكتريا.

نصائح

ارتداء الجوارب الصوف والقطنية.

الابتعاد عن الجوارب الضيقة.

عدم النوم بالجوارب الضيقة والمتسخة.

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