تظهر على قدميك.. احذر أعراض قد تكشف إصابتك بمشكلات في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

الكبد هو أحد أعضاء الجسم الحيوية، فهو مسؤول عن أكثر من 500 وظيفة مهمة، وتشمل إزالة السموم، وكذلك تحويل الغذاء إلى طاقة.

ولذلك، فإن أي ضرر للكبد يمكن أن يكون خطيرا، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا دائمة في مناطق من الجسم قد لا تتوقعها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وفقا للطبيب البريطاني، إريك بيرج، يمكن أن تتأثر القدمين إذا كنت تعاني مشكلات في الكبد، حيث كشف علامات تلف الكبد التي تظهر في قدميك.

وقال الطبيب: "يمكنك الحصول على الكثير من الأدلة من خلال النظر إلى أجزاء معينة من الجسم، وخاصة القدم، لتتمكن من فهم ما يحدث في جسدك".

بقع حمراء وبنية

أضاف الدكتور بيرج: "ربما تكون قد رأيت هذا العرض لدى الأشخاص المصابين بالسكري، ولكن إذا كان شخص ما يعاني من تليف الكبد أو التهاب الكبد أو حتى الكبد الدهني الشديد، ففي كثير من الأحيان تكون الدورة الدموية سيئة للغاية في الجزء السفلي من الجسم، سترى هذه الألوان الحمراء الصغيرة وما يشبه لون الصدأ البني، وربما متقشرة في بعض الأحيان نقاط صغيرة أو أصباغ تشبه إلى حد ما الكدمات".

وأوضح: "لذا فإن الكبد له علاقة كبيرة بعوامل التخثر، وفيتامين K، وعندما تفقد وظائف الكبد، يمكن أن يكون لديك الكثير من الأشياء مثل الكدمات والبقع المتغيرة اللون في أجزاء مختلفة من الجسم".

قد تلاحظ أيضًا أن الجزء السفلي من الساق منتفخ جدًا ولم يعد هناك نمو للشعر، يمكن أن يصبح الجلد رقيقًا جدًا.

عروق العنكبوت

تظهر هذه بشكل شائع في الجزء السفلي من الكاحل ولكن يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم.

قال الدكتور بيرج: "لذا فإن هذا هو الوضع الذي لم يعد فيه الكبد قادرًا على تنظيم هرمون الاستروجين، لذلك لدينا هذه الكمية الزائدة غير المنظمة من هرمون الاستروجين التي تطفو حول الجسم ويميل الاستروجين إلى توسيع الأوعية الدموية ويخلق نوعًا من تأثير تجميع الأوعية الدموية".

"المشكلة في وجود هذا الاستروجين الزائد هي أنه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد ويسبب أشياء مثل الكبد الدهني ومشكلات في القناة الصفراوية التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات المرارة."

الكعب الجاف المتشقق

عادة ما يكون سبب جفاف الكعب المتشقق هو نقص شديد في أوميجا 3.

وقال الدكتور بيرج: "إن الكبد يصنع الصفراء والصفراء تساعدك على تحطيم وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وكذلك العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية".

"ولكن مع ضعف وظائف الكبد، فإننا لا ننتج كمية الصفراء التي نحتاجها للمساعدة في استخلاص أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أيضًا أن يكون نقص فيتامين ب3 ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض البلاجرا".

حكه القدم

وفقا للدكتور بيرج، فإن حكة القدمين موجودة "عادة" لأن الصفراء التي ينتجها الكبد سميكة للغاية، ثم تعود الصفراء إلى الكبد ثم تعود إلى الدم.

وقال: "من الدم يعود إلى الأنسجة ويمكن أن يظهر على شكل حكة، بعض الأشخاص يعانون من هذه الحكة التي لا تطاق في أقدامهم والتي تدفعهم إلى الجنون طوال الليل، ربما لا تكون المشكلة في القدم، بل في الكبد".

وأضاف: "ولكن من الممكن أيضًا أن يكون فطرًا ينمو على القدم، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد لديهم المزيد من الالتهابات الفطرية ليس فقط في القدم ولكن في أظافر القدم أيضًا".

مشاكل في أظافر القدمين

هناك خمس مشكلات يمكن أن تحدث مع أظافر القدم مع تلف الكبد: ضمور الأظافر، فطار الأظافر، ابيضاض الأظافر، تآكل الأظافر، والظفر المنادي.

الأظافر التصنعية هي أظافر مشوهة وسميكة جدًا، وقال الدكتور بيرج: "إنها متشققة ومشوهة، ولونها أصفر، في بعض الأحيان ينفصل عن سرير الظفر، قد يكون الأمر غير مريح للغاية حيث يبدأ الظفر في الانكسار، يمكن أن يسبب أيضًا فطريات أظافر القدم التي تسمى فطار الأظافر".

وقال: "تبدأ طبقة الظفر في الانهيار بسبب غزو هذه الفطريات ووجود القليل من اللون الأصفر ولكن هذا الفطر يعيش على البروتين والكولاجين الموجود في ظفرك".

يتم التعرف على ابيضاض الدم من خلال الخطوط البيضاء التي تمر عبر الظفر أو النقاط الصغيرة.

في حين يظهر الظفر الظفري على شكل نتوءات عمودية ترتفع وتنخفض، وكلا الحالتين يمكن أن تكون مشكلة في الكبد،

علامات أخرى في القدمين

كما حذر من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد قد تكون لديهم رائحة كريهة للأقدام تشبه رائحة الأمونيا.

قد تشعر أيضًا أن قدميك أصبحت أكثر سخونة أو برودة من المعتاد.

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