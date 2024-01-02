منها تكوين الحصوات.. إليك مخاطر حبس البول لفترات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمتنع الكثير من الناس عن استخدام الحمامات في الأماكن العامة، ما يجعلهم يميلون إلى حبس البول لفترة طويلة بسبب مشاكل النظافة، دون الاهتمام بتأثير ذلك على الصحة.

لذا في السطور التالية، نكشف مخاطر حبس البول لفترات طويلة وفقًا لما ذكره موقع Medicalnewstoday.

الشعور بالألم

يعاني الأشخاص الذين يتجاهلون الرغبة في التبول بانتظام من الألم، والشعور بعدم الراحة في المثانة والكلى، وعندما يصل إلى الحمام، قد يكون التبول مؤلمًا أيضًا، كما قد تبقى العضلات أيضًا مشدودة جزئيًا بعد انتهاء عملية التبول، مما قد يؤدي إلى الشعور بتقلصات الحوض.

حصوات الكلى

قد يؤدي حبس البول إلى تكوين حصوات الكلى، خاصًة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي أو مع الحالات التي تعاني من ارتفاع في نسبة المعادن في البول، مثل حمض اليوريك وأكسالات الكالسيوم، وقد تحتاج إلى علاج ويمكن أن تصل إلى تدخل جراحي.

التهابات المسالك البولية

في بعض الحالات، قد يؤدي حبس البول لفترة طويلة إلى تكاثر البكتيريا، مما يصيبك بالتهاب المسالك البولية، لذا يوصي العديد من الأطباء بتجنب حبس البول لفترات طويلة من الوقت، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، خاصة إذا كان لدى الشخص تاريخ مرضي من عدوى المسالك البولية المتكررة.

كما قد يكون الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من السوائل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية، لأن المثانة لا تخبر الجسم بالتبول بدرجة كافية، وهذا يمكن أن يسبب انتشار البكتيريا عبر المسالك البولية، مما يؤدي إلى العدوى.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي:

الشعور بالحرقان أو اللسع أثناء التبول.

ألم في الحوض أو أسفل البطن.

الرغبة المستمرة في إفراغ المثانة.

ظهور رائحة كريهة.

يكون البول غائم وشفاف.

يكون لون البول داكناً باستمرار.

ظهور دم أثناء التبول.

تمدد المثانة

حبس البول على المدى البعيد يؤدي إلى الإصابة بتمدد المثانة، ما يجعل من الصعب أو المستحيل على المثانة أن تنقبض وتخرج البول بشكل طبيعي مرة أخرى، ويمكن أن يحتاج الشخص الذي يعاني من تلك المشكلة عمل قسطرة.

تلف عضلات قاع الحوض

يلحق حبس البول المتكرر الضرر بعضلات قاع الحوض، إحدى هذه العضلات هي العضلة العاصرة للإحليل، والتي تساعد مجرى البول على الغلق وتمنع تسرب البول، كما يمكن أن يؤدي تلف هذه العضلة إلى سلس البول.

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