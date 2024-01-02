هذا ما يحدث عند تناول كوب من عصير الطماطم صباحًا على الريق.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الطماطم تعد من الخضروات الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، والتي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين عملية الهضم، وتعزيز صحة القلب، وتحسين صحة البشرة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ويقول الدكتور أسامة صلاح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تناول كوب من عصير الطماطم صباحًا على الريق له العديد من الفوائد على الصحة، ولكن يصحبه أيضًا آثار جانبية.

وأشار إلى أن عصير الطماطم، يتمتع بالعديد من العناصر الغذائية وتزداد قيمتها، عند تناولها على الريق وتشمل ما يلي:

تحسين صحة الهضم: يحتوي عصير الطماطم على ألياف قابلة للذوبان، والتي تحسن من عملية الهضم، ومنع الإمساك.

تعزيز صحة القلب: يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من التلف، والتي تقلل من مخاطر القلب.

تحسين صحة البشرة: يحتوي عصير الطماطم على فيتامين سي، ما يعزز من صحة البشرة، وتقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: كما يساعد تناول كوب من الطماطم على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان لأن تناول كوب على الريق غني بمضادات الأكسدة، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة لبعض الفوائد الأخرى مثل الشعور بالشبع، لأنها غنية بالماء والألياف، ولكن يمكن أن تعمل على حرقة المعدة للأشخاص الذين يعانون المشكلة بالفعل.

كما نصح، بغسل الطماطم بشكل جيد، واختيار الطماطم الفريش، وإضافة القليل من البرتقال، أو معلقة عسل النحل، مع قليل من الخضروات الخضراء، مثل الجرجير، والكرفس، إذا أمكن حسب الرغبة

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