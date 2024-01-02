حفرة رملية تبتلع شاباً حيا.. وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة مأساوية، تعرض شاب أسترالي يدعى " جوش تايلور" إلى الدفن حيًا في حفرة رملية بعمق 152.4 سم، كانت تستخدم لشوي الخنازير، حيث كان يقضي وقتًا لطيفاً برفقة أصدقائه في شاطئ جزيرة بريبي، موقع تخييم شهير شمال بريسبان، وفقًا لما ذكره موقع Nypost.

ولسوء الحظ سقط صاحب الـ 23 عامًا على رأسه، وتعرض لإصابات وجروح شديدة، وعمق الحفرة الكبير جعل أصدقائه والأشخاص الموجودين يواجهون صعوبة في الوصول إلى عمق الحفرة، ووصل عددهم إلى 15 شخصاً حتى تمكنوا من مساعدته واستخراجه من داخل الحفرة، عن طريق استخدام حبل مربوط في قدميه مما أضاف جروح أخرى.

قبل وصول المسعفين، أجرى حراس الحياة البرية عملية الإنعاش القلبي الرئوي للضحية، ولكن سرعان ما نُقل جوا بطائرة مروحية إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك لتوقف قلبه لمدة زمنية وصلت إلى 45 دقيقة قبل إنعاشه.

ولكنه فارق الحياة بعد مرور 6 أيام منذ وقوعه داخل تلك الحفرة ، وكان يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة، ولكن الجروح والإصابات البليغة، جعلته يفارق الحياة، وسط حزن كبير من أهله وأصدقائه عليه.

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