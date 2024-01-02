رحمة رياض تنضم لقائمة فنانين بدأوا 2024 بأحداث سعيدة.. فاجأت الجمهور بصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصورة رومانسية استقبلت الفنانة رحمة رياض، العام الجديد مع زوجها، معلنة أنهما ينتظران طفلهما بفارغ الصبر، إذ انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها أن تلد مولودهما في سلام، لتصبح رحمة، ضمن قائمة الفنانين الذين استقبلوا العام الجديد بأخبار سارة وأفراح، والتي ضمت الفنانة إلهام شاهين التي نشرت فيديو خطوبة ابن شقيقيها محمود شاهين، والفنانة ياسمين ممدوح وافي، التي تألقت في حفل زفافها أول أيام 2024.

رحمة رياض تنتظر مولودها

شاركت رحمة رياض متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة رومانسية مع زوجها، ظهر فيها الحمل واضحًا، لتعلن بسعادة كبيرة انتظارها لمولودها، إذ علقت على الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي:«فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا، تمنولنا الخير وإحنا نتمنى لكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام».

وعلق كثير من متابعي صفحة الفنانة الشابة، متمنين لها السلامة وأن تلد طفلها بخير: «ألف مبروك حبيبتي الله يوفقكم ويجيب البيبي بألف خير وصحة وعافية»، «يا روحي ألف الحمد لله فرحتلكم وايد، الله يقر عيونكم بشوفته بصحة وعافية يا رب».

خطوبة ابن شقيق إلهام شاهين

ليست رحمة رياض، الفنانة الوحيدة التي تعيش أحداثا سعيدة في بداية العام الجديد، فقد شاركت إلهام شاهين متابعيها «إنستجرام»، خبر خطوبة ابن شقيقها محمود شاهين، معلقة: «أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابنى وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين.. محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها.. ربنا يسعدكم حبايبى.. أتمنى لكم مستقبل سعيد.. بحبكم من كل قلبى».

زفاف ياسمين ممدوح وافي

فاجأت ياسمين ممدوح وافي، متابعيها بحفل زفافها في أول يوم بالعام الجديد، وتألقت بارتداء فستان جذاب ومكياج راقي، وانتشرت الصور الرومانسية التي جمعتها مع زوجها الفنان شادي محمد عبدالسلام، في حفل بسيط حضره الأصدقاء وأفراد الأسرة المقربين.