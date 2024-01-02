تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 4 فواكه تفتت الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يحرص الجميع على تناول الأطعمة التي تقلل من مستوياته.

لذا في السطور التالية، نستعرض الفواكه التي تقلل من الكوليسترول الضار في الدم، حسب ما ذكره موقع webmd.

الأفوكادو

تناول الأفوكادو يوفر حمض الأوليك، الذي يساعد على خفض الكولسترول السيئ في مجرى الدم، لذا إدراجه في النظام الغذائي الخاص بك، مع استخدام زيت الأفوكادو يعطي نتائج مذهلة في مستويات الكوليسترول.

التفاح

تعد التفاح غنية بالبكتين، الذي يعد نوعاً من الألياف الفعالة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

البرتقال

يعد البرتقال من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي، ومدعم بـ الستيرول النباتي، الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 6٪ إلى 15٪، بالإضافة إلى تأثيره المذهل على صحة القلب والوقاية من الأمراض التي تهدده.

الكمثرى

تعد الكمثرى غنية بالألياف التي لها فاعلية مذهلة في تفتيت الكوليسترول الضار بالجسم، كما أنها تساعد على تحسين الكوليسترول الجيد والأوعية الدموية، واحتوائها على مضادات الأكسدة تقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية.

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