حسام موافي يحذر من علامة تظهر في القدم تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما تظهر على الأطراف بعض التغييرات التي تكشف عن الإصابة بمشكلة صحية، ويمكن أن تبعث القدمين إنذار انتباه، ويجب عدم التهاون معه، مثل الشعور بحرقان القدم.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الشعور بحرقان في باطن القدم من المشكلات الصحية التي يجب على مرضى السكري بالتحديد عدم تجاهلها، لأنها يمكن أن تنذر بمشكلة صحية تهددك.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شعور المصابين بالسكري بحرقان في باطن القدم، قد يشير إلى الإصابة "بالتهاب الأعصاب الطرفية" الذي يعد من أشهر مضاعفات مرض السكري، ومن المشكلات المزعجة بسبب عدم وجود علاج له.

وحذر موافي، أن هناك عدة أعراض يجب مراقبتها عند الشعور بحرقان باطن القدم، وتتمثل فيما يلي:

1- الشعور بألم في القدم.

2- تنميل القدم.

3- ظهور تورم.

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