كتم العطس كاد أن ينهي حياة رجل.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، أصيب رجل إسكتلندي بثقب في حلقه بعد أن كتم العطس.

وحاول المريض، الذي لم يذكر اسمه، وفي الثلاثينيات من عمره، كتم العطس عن طريق قرص أنفه وإغلاق فمه أثناء القيادة.

وكان الضغط الناتج عن العطس كبيرا للغاية لدرجة أنه أحدث ثقبا يبلغ قطره 0.08 بوصة في قصبته الهوائية واضطر إلى الإسراع إلى المستشفى، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان يعاني من ألم شديد وصوت طقطقة عندما يتنفس، على الرغم من أنه كان لا يزال قادرًا على التحدث والبلع والتنفس.

وقال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الإسكتلندي، راسادس نيسيروفس: "هذه الحالة يجب أن تكون بمثابة تحذير للناس من محاولة كتم العطس".

وأضاف: "ينبغي على الجميع التوقف عن كتم العطس من خلال قرص الأنف مع إبقاء الفم مغلقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى ثقب القصبة الهوائية".

كان الرجل يعاني من التهاب الأنف التحسسي، وهي حالة شائعة حيث يتهيج الأنف بسبب شيء لديك حساسية منه، مثل حبوب اللقاح.

ويمكن أن يسبب العطس، والحكة، وسيلان أو انسداد الأنف، والعيون الحمراء والمائية، والسعال وحكة في سقف الفم؛ إلى زيادة الضغط في الشعب الهوائية، لكن منعه يمكن أن يؤدي إلى زيادة هذا الضغط بنحو 20 مرة.

وتسبب كتم العطس لهذا الرجل في حدوث تمزق في الحلق، وعندما وصل إلى المستشفى كانت رقبته متورمة من الجانبين وكان يكافح من أجل تحريكها.

وكشفت الأشعة السينية أنه يعاني من انتفاخ الرئة الجراحي، حيث ينحصر الهواء في أعمق الأنسجة تحت الجلد.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن التمزق كان بين العظمتين الثالثة والرابعة من رقبته وأن الهواء يتراكم في الفراغ بين الرئتين في صدره.

وقرر الأطباء أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية لكنهم راقبوه لمدة يومين في المستشفى للتأكد من ثبات مستويات الأكسجين لديه، ثم أخرجوه من المستشفى وأعطوه مسكنات الألم وأدوية حمى القش، وشفى التمزق في خمسة أسابيع.