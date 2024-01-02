أول ظهور للفنانة أسماء أبو اليزيد بعد زفافها.. كيف استقبلت العام الجديد؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت أحدث عروس في الوسط الفني الفنانة أسماء أبو اليزيد، مقطع فيديو جديد خلال الساعات القليلة الماضية، احتفالًا بالعام الجديد رفقة زوجها، إذ احتفلا بزفافهما مؤخرًا داخل قلعة صلاح الدين.

زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد

ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة من الاحتفال بالزفاف وشهر العسل رفقة زوجها، مدونة: «عيد ميلاد سعيد حبيبي»، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

واحتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، في ديسمبر الماضي، بعقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وذلك بحضور عدد من المقربين والأصدقاء من الوسط الفني، داخل قلعة صلاح الدين.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد قبل زفافها

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها أسماء أبو اليزيد كان خلال موسم الصيف الماضي، في فيلم «العميل صفر»، بطولة الفنان أكرم حسني.