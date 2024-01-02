لا تتجاهل تشنج الساقين علامة على إصابتك بالقاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يهدد صحة الجسم، ويمكن أن تؤثر على الأطراف بما في ذلك الساقين.

وفي هذا الصدد، سوف نتعرف على علاقة ارتفاع الكوليسترول في الدم والساقين، وفقًا لما ذكره موقع health.

عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين وبالتالي يؤثر بالسلب على صحة الأوعية الدموية في أي مكان بالجسم، بما في ذلك الساقين، ويمكن أن يؤدي تراكم شرايين الأطراف السفلية إلى حالة تسمى مرض الشريان المحيطي.

ما هو مرض الشريان المحيطي؟

يمكن لمرض الشريان المحيطي أن يقلل أو يمنع تدفق الدم في الأطراف، مثل الذراعين والساقين والحوض، وأن النوع الأكثر شيوعًا من اعتلال الشرايين المحيطية، هو اعتلال الشرايين المحيطية في الطرف السفلي، والذي يؤثر على الساقين بالتحديد .

علاقة ارتفاع الكوليسترول في الدم والساقين

منع وصول الدم و الإصابة باعتلال الشرايين المحيطة في الطرف السفلي، تسبب مجموعة أعراض مزعجة ومن أبرزها الشعور بالتشنج في الساقين، وغالبًا ما يشعرون بألم في عضلات الساقين، بالإضافة إلى تنميل و تورم الساقين في بعض الأحيان، ما يجعلها من الأعراض المزعجة التي تعيق أداء المهام اليومية.

كما يزيد الإصابة باعتلال الشرايين المحيطة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وغيرها من الأمراض الخطيرة

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