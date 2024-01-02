المتحدثة باسم جيش الاحتلال «كابتن إيلا» توجه رسالة لأهل غزة: «حلل يا دويري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحت عنوان «يلا حلل يا دويري»، وجَّهت إيلا واوية، المعروفة باسم كابتن إيلا، رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومتحدثة باسمه، رسالة عاجلة لأهل غزة بشأن حرب الإبادة التي شنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

إيلا تحاول قلب الحقائق

وكعادتها حاولت إيلا واوية التي تعرف نفسها بأنها «مواطنة إسرائيلية عربية مسلمة»، قلب الحقائق التي يعرفها العالم وشاهدها، إذ نسبت ما حدث إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة، محاولة تبرئة الاحتلال من كل المجازر التي يرتكبها.

ونشرت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» جاء فيه: «أمنية أهل غزة إنهم عاوزين يعيشوا بكرامة وحرية وده حقكم، بس اغضبوا من المقاومة شبعوكم أكاذيب عاوزين يعيشوا في النعيم وعاوزين يبيدوا شعب غزة مش إحنا، أنتوا مش عاوزين الدمار مصير غزة اغضبوا منهم».

واختتمت حديثها بـ«وحلل يا دويري»، وهي جملة ترددها الفصائل الفلسطينية عقب كل عملية ردا على اعتداءات لاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري.