هذا ما يحدث للجسم عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة.. 5 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يلعب الجماع دور مهم في الصحة العامة لدى الرجال والنساء، سواء كانت النفسية أو الجسدية.

وعندما يتوقف الزوجين عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة طويلة، قد يؤدي ذلك للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

وفي التقرير التالي نستعرض المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الزوجين عند الانقطاع عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة طويلة، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يحسن الجماع من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية، لذا فإن التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة فترة طويلة يؤدي لتراكم الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أمراض الجهاز التناسلي

يساعد الجماع على تنظيف الأجهزة التناسلية من البكتريا والميكروبات الضارة، لذا فإن التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة طويلة يؤثر على الأجهزة التناسلية لدى الزوجين، ويمكن أن يحدث إصابة بالتهابات المسالك البولية، والمهبل.

السرطان

يمكن أن يؤدي التوقف عن الجماع لمدة طويلة للإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان البروستاتا، والرحم.

الإصابة بالاكتئاب

يحسن الجماع من الحالة المزاجية، ويقلل من مخاطر الإصابة بالتوتر والقلق، لذا فإن التوقف عنه يؤثر على الحالة النفسية، وقد يصيب بالاكتئاب.

نقص المناعة

يساعد الجماع على إنتاج هرمون الأوكسيتوسين، الذي يلعب دور مهم في تعزيز جهاز المناعة، لذلك فإن التوقف عن الجماع يؤدي إلى نقص جهاز المناعة.