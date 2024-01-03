على الآباء اكتشافها.. 6 علامات تشير إلى أن طفلك عبقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كل طفل مختلف عن غيره، ويمتلك صفات مميزة وإمكانات للتطور، ولكن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك عبقري.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الطفل يتمتع بقدرات أو مواهب استثنائية، إذ يمكن أن يكون التعرف عليها أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الدعم والتشجيع المناسبين للمساعدة في تعزيز إمكاناته، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

المعالم التنموية المبكرة

قد يصل الأطفال الموهوبون إلى مراحل النمو في وقت أبكر من أقرانهم، يمكن أن يشمل ذلك اكتساب اللغة مبكرًا، أو المهارات الحركية المتقدمة، أو التطور المعرفي المتسارع، قد تكون قدرتهم على فهم المفاهيم بسرعة وإظهار مهارات متقدمة في حل المشكلات واضحة منذ سن مبكرة.

ذاكرة استثنائية

الذاكرة المذهلة هي سمة مشتركة بين الأطفال الموهوبين، وقد يُظهرون القدرة على تذكر المعلومات بالتفصيل، مثل تذكر التسلسلات المعقدة، أو المفردات الواسعة، أو تذكر الأحداث بدقة ملحوظة.

الفضول وحب الاستطلاع

غالبًا ما يظهر الأطفال الموهوبون إحساسًا متزايدًا بالفضول وميلًا طبيعيًا نحو الاستكشاف، وقد يطرحون أسئلة استقصائية، ويسعون إلى فهم "لماذا" و"كيف" الأشياء، ويعبرون عن اهتمام حقيقي بمجموعة واسعة من المواضيع، وهنا على الآباء أن ينخرطوا في المحادثات ويستكشفوا الإجابات مع أطفالهم ويوفروا الموارد التي تسمح لهم بالتعمق في الموضوعات التي تهمهم.

القدرة على التعلم السريع

يتفوق الطفل الموهوب عادةً في تعلم مفاهيم جديدة بسرعة، وقد يُظهر إتقانًا للمهارات أو الموضوعات بوتيرة متسارعة، وقد يستوعبون الأفكار المعقدة بسهولة ويظهرون دافعًا قويًا للتعمق في المواد الأكاديمية الصعبة.

غالبًا ما يكون لدى الأطفال الموهوبين اهتمام مبكر بالقراءة وقد يطورون مهارات قراءة متقدمة عن عمرهم، قد ينجذبون إلى الأدب الأكثر تطورًا ولديهم مفردات واسعة النطاق تناسب أعمارهم.

الإبداع والخيال

الإبداع هو السمة المميزة للموهبة، غالبًا ما يُظهر هؤلاء الأطفال خيالًا حيًا وتفكيرًا أصليًا وقدرة على التوصل إلى حلول مبتكرة للمشكلات، وقد يتفوقون في الأنشطة الفنية، مثل الرسم أو الكتابة أو تأليف الموسيقى.

وعلى الآباء توفير منافذ للتعبير الإبداعي، سواء من خلال الفنون أو الكتابة أو أنشطة حل المشكلات، مع تشجيعهم على استكشاف أفكارهم وتجربتها بحرية.

مهارات استثنائية في حل المشكلات

غالبًا ما يتفوق الأطفال الموهوبون في حل المشكلات المعقدة، وقد يتعاملون مع التحديات من منظور فريد، ويفكرون بشكل نقدي، ويبتكرون حلولًا إبداعية.

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