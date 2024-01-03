ما الفرق بين الدقيق الأبيض والأسمر؟.. «اعرفيه وحافظي على صحة أسرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الدقيق هو عنصر أساسي لكل الوجبات تقريباً، لكن الكثيرات لا يعرفن أنه يتفرع لأنواع عديدة ولكل نوع استخدام، يبدأ تدريجياً من الصحي والذي يكتسب لونًا اغمق، أما الأبيض فهو مكرر لا يحتوي على جنين القمح، يستخدم لعمل الكيك والمخبوزات الحلوة غير الصحية بالضرورة، وللتفرقة بين أنواع الدقيق، بحسب موقع «souprer sage» البريطاني.

الفرق بين الدقيق الأبيض والأسمر

هناك العديد من أنواع الدقيق المتاحة، لذا يجب عليك التعرف على أنواعها كونها تختلف من حيث الفوائد، والاستخدامات، وتختلف أنواع الدقيق كالتالي:

دقيق الحبوب الكاملة: وهو نوع من الدقيق مصنوع من حبوب القمح الكاملة دون إضافة أو حذف أي شيء.

الدقيق البني أو الأسمر: يحتوي هذا عادةً على حوالي 85% من الحبوب الأصلية، تمت إزالة بعض النخالة والجراثيم، وأكدت دكتورة التغذية العلاجية، عاليا صلاح في حديث لـ«هن» على أنه أفضل أنواع الدقيق لتحضير الخبز.

الدقيق الأبيض:

الدقيق الأبيض يحتوي عادة على حوالي 75% من حبوب القمح، تمت إزالة معظم النخالة وجنين القمح أثناء عملية الطحن.

أنواع أخرى من الدقيق

- هناك صنف آخر من الدقيق هو جنين القمح، الذي يمكن أن يكون دقيقًا أبيض أو بنيًا مع إضافة 10% من جنين القمح على الأقل.

-دقيق حبوب القمح المملحة، هذا هو الدقيق البني أو الدقيق الكامل مع الحبوب المملحة المضافة.

- دقيق سون إيغرو، هو دقيق القمح الكامل المطحون بطريقة تقليدية بين حجرين.

- الدقيق العضوي، وهذا مصنوع من الحبوب التي تمت زراعتها وفقًا للمعايير العضوية، ويجب أن يكون المزارعون والمطاحن مسجلين ويخضعون لعمليات تفتيش منتظمة.

- دقيق الخلطات، هناك أيضًا مجموعة متزايدة من الدقيق والخلطات التي تحتوي على بذور مضافة أو مزيج من الحبوب المختلفة المتاحة.