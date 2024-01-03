لأول مرة.. أمينة شلباية تتخلى عن الشوكة والسكينة وتأكل بيديها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كعادتها تخرج الإعلامية وخبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية تتحدث مرارًا وتكرارًا عن اتيكيت تناول الأطعمة والمشروبات، ولا تخلو مائدة طعامها من الشوكة والسكينة، أساس برتوكول الطعام وفقًا لحديثها وتعاليمها.

لأول مرة أمينة شلباية تتخلى عن الشوكة والسكينة وتأكل بيديها

اليوم؛ خرجت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، وهو تشرح طريقة واتيكيت تناول اليوسفي، أشهر الفواكه الشتوية الذي يفضله قطاع عريض من الناس.

ورفضت خبيرة البرتوكول والإتيكيت استخدام الشوكة والسكينة في هذا الأمر، مستخدمة يديها، معلقة: «ممنوع الشوكة والسكينة هنا، هناكل بإيدينا».

وحذرت أمينة شلباية من عدم وجود صحن مُخصص: «لازم يتحط طبق، ونحط على الطبق ده قشر اليوسف، ويتقشر في الطبق مينفعش نمسك القشرة أو نحطها على المنديل كل ده مرفوض، اليوسفي بيتاكل بالأيد مش بالشوكة والسكينة، وأكله واحدة واحدة مش بفصصه».

وتابعت خلال مقطع نشرته على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «بحط البذر في القشر على الطبق، وبعدين يترموا»

وفجع الموت الإعلامية أمينة شلباية خلال الفترة الماضية، إذ توفيت والدتها فوزية كوتة، وأعلن أخيها محمد شلباية عبر حسابه الرسمي بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والدته مع توضيح موعد ومكان الجنازة.

وكتب محمد شلبابة عبر حسابه معلقًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أنعي إليكم وفاة والدتي فوزية حمزة علي كوتة رحمها الله وافتها المنية اليوم»، وسأل الله أن يوسع مدخلها ويمن عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان.