علماء يبتكرون جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

ابتكر فريق علمي يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري، وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران وخنازير تجارب في ضبط مستويات السكري في الدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Biomedical Engineering، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانج الصينية ونورث كارولينا الأمريكية جرعة إنسولين يمكنها التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.

وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كسبولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الغلوكوز في الدم.

ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلاً بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، وذكروا بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنهم سوف يواصلون اختبار جرعة الإنسولين الذكية على حيوانات التجارب، وسوف ينتقلون لتجربتها على البشر إذا استمرت النتائج الإيجابية.