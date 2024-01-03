طرق صحية لتناول البطاطس دون رفع سكر الدم.. «حافظي على رشاقتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس طعام يحبه الصغار والكبار، ولكن عند تناولها وقليها تتشرب كثير من الزيت، ما يجعلها خطرًا على الصحة، رغم وجود طرق لتناولها دون التعرض لمخاطر صحية، أو ارتفاع في سكر الدم، وتكون بذلك صحية ومفيدة للجسم، ونقدم لكم بعضا من هذه الطرق من خلال «هُن»، لتقديمها لأولادك بطريقة صحية.

أيهما أفضل البطاطس المسلوق أم المقلي؟

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية، في حديثه لـ«هُن»، أنه يجب تناول البطاطس بطريقة صحية، خاصةً لمرضى الضغط والتهاب الأعصاب والأطفال: «تناول الأطعمة المقلية يؤثر على تنظيم الجسم للكوليسترول، لذلك يجب الحرص ومراعاة طريقة الطهي، وبرغم أن البطاطس غنية بالألياف، لكن لازم الحرص في طريقة الطبخ، عن طريق سلقها أو غليها، عملية الهضم تتباطأ وبالتالي تمنع الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم».

كيف أكل بطاطس صحية؟

وفق ما ذكر موقع «تايمز أوف إنديا»، المتخصص في شئون الصحة، طرق طهي البطاطس الصحية تتمثل في التالي:

يمكن أن تُحدث طريقة طهي البطاطس فرقًا كبيرًا في مذاق البطاطس، والأهم من ذلك في الجانب الصحي.

طريقة الخبز والتحميص

طهي البطاطس عن طريق غسلها وتقشيرها وتجفيفها في الفرن، هذه الطريقة تجعلها صحية.

طهي البطاطس عن طريق غليها

طريقة طهي البطاطس هذه تعتمد على غلي البطاطس وتركها فترة لتبرد، وإذا أردتي قليها يتم وضع مقدار ربع كوب من الزيت، وبهذه الطريقة لا تمتص الزيت، وتكون أقل خطورة على الصحة.

طريقة التبخير

يعد التبخير طريقة تساعد على تقليل التأثير على نسبة السكر في الدم.

- تكون خالية من الدهون.

- تعمل على إبطاء عملية الهضم.

- تساعد على امتصاص الكربوهيدرات.

البطاطس المهروسة

تناول البطاطس بطريقة صحية، عن طريق هرسها مع الكمون والليمون، بهذه الطريقة لا يمكن أن تكون ضارة لمرضى السكر أو تفسد عملية إنقاص الوزن لدينا.