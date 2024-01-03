دايت الثلج أسرع طريقة لفقدان الوزن ونسف الدهون.. كم مكعب يوميًا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الأيام الأخيرة اتجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن دايت الثلج، والذي يتم من خلاله استقلاب الدهون عن طريق شراب كوبًا من الماء المثلج، لإنقاص الوزن وضبط السعرات الحرارية، فكيف يتم تطبيقه وما هي محاذير اتباعه.

ونقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما تريدون معرفته عن النظام الغذائي، بعدما كثرت الأقاويل عن هذه الحمية الغذائية.

ما هو دايت الثلج؟

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن ريجيم الثلج يعمل على فقدان الوزن وحرق الدهون، حيث يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، وفي الوقت نفسه يسد الجوع: «يملأ مساحة في المعدة، لكن لازم كمية التلج تكون صغيرة عشان ميأثرش على الأمعاء، وهو بيحد من استهلاكك للطعام، عن طريق زيادة معدل الأيض الأساسي في الجسم».

كيفية تطبيق دايت الثلج بطريقة آمنة

- إضافة مكعب أو اثنين من مكعبات الثلج في كوب من الماء.

- شرب الماء المثلج، أو دخوله في المشروبات المختلفة.

- دخول الثلج إلى المشروبات العشبية يعزز من قيمته الغذائية.

- دمج نظام غذائي صحي مع دايت الثلج حتى لا يصبح الجسم ضعيف.

هل الثلج يكسر الدهون؟

أوضح «الحوفي»، أن 10 مكعبات من الثلج تحرق حوالي 160 سعرة حرارية: «النظام الغذائي الجليدي يعزز فقدان الوزن، حوالي كيلو جرام شهريًا، من الأفضل معه تناول وجبتين في اليوم لتحفيز الشهية والحد من تناول الطعام، لأن التلج يقيد الاستهلاك غير المرغوب فيه للطعام».

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ماذا يفعل أكل الثلج يوميا؟

أكد «الحوفي»، أن أكل الثلج بكمية كبيرة غير صحي، لكن تناول الحد المسموح يجعله صحيًا، لذا يجب اتباع التعليمات، ليصبح مساوي لدرجة حرارة الجسم، وحتى لا يؤثر على إبطاء عملية الهضم أو الإصابة بقرح المعدة، وهو ما اتفق معه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن».

تعليمات إتباع رجيم الثلج

أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن أكل الثلج بشكل مباشر وكثير يؤثر على المعدة، لكن خلطه بالمشروبات وتناول نظام غذائي صحي يجعله أفضل، شرط التالي:

- جودة ونقاء ونظافة الثلج.

- دقة تناول الجرعات حسب الكمية المحددة.

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن، لتوفير مستوى معين من الشبع.

- الانخراط في نشاط بدني منتظم.

- التركيز على عادات نمط الحياة العامة.