7 أطعمة شهيرة تسبب رائحة كريهة للجسم.. احذرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الغذاء يعد الأساس لكل ما يدور بداخلنا، والمسؤول الأول عن الصحة أو المرض، وتسبب بعض الأطعمة مشكلات كثيرة للأشخاص؛ ومنها الرائحة الكريهة للجسم، إذ أن بالاعتقاد السائد بأن المسؤول عن الرائحة هو العرق، ولكن في حقيقة الأمر نوعية الطعام المُتناول، إذ أن بعض الأطعمة بها مركبات تسبب حموضة زائدة بالجسم، ما يؤدي إلى خلل في الأُس الهيدروجيني، وقد تكون الرائحة الكريهة مؤشرا لمشكلات بالكبد.

ونستعرض في السطور التالية، بعض الأطعمة المسببة للرائحة الكريهة للجسم وفقا للدكتورة غادة الصايغ أخصائية التغذية العلاجية:

تناول البيض

يحتوي البيض على كمية من مركب الكبريت، وذلك يسبب رائحة كريهة بدرجة شديدة تستمر من ثلاث إلى تسع ساعات.

الأسماك والأطعمة البحرية

ترتبط المأكولات البحرية بشدة بموضوع الرائحة الكريهة، وخاصًة للأشخاص الذين يعانون من أمراض البول، يؤثر عليهم تناول الأسماك بسبب عدم قدرتهم على تكسير المواد الكيميائية المتواجدة بالمأكولات البحرية، وتظهر الرائحة الكريهة على الجسم بعد ساعات قليلة من تناول الأطعمة البحرية.

اللحوم وخاصة الحمراء

رغم أن البروتينات من الأساسيات التي يجب أن يتضمنها النظام الغذائي اليومي، إلا أن اللحوم تتسبب في رائحة كريهة للجسم، وتزداد نسبة الرائحة عند تناول اللحوم الحمراء، لذلك نصحت أخصائي التغذية بعدم الإقبال عليها كل أيام الأسبوع، محذرة من اتباع الأنظمة الغذائية المعتمدة على اللحوم بصفة أساسية.

الثوم والبصل

وبالإضافة إلى ما يتركه الثوم والبصل من رائحة كريهة بالفم، يسببان أيضا رائحة كريهة للجسم، إذ أن مركباتهما الكيميائية تحتوي على مادة كبريتية متطايرة مثل كبريتيد الهيدروجين، تجعل رائحة العرق مريبة، ويستمر مفعولها لبضع ساعات.

استهلاك التوابل

تُسبب التوابل من نوعية الكمون والأملاح المُصنعة، رائحة كريهة بشدة بسبب ما تفرزه من غازات الكبريت، التي تمكث في بعض الأحيان بالدورة الدموية، ما يسبب الروائح المريبة لعدة أيام، وعادةً ما يتم التخلص من إفرازات التوابل عبر مسام الجلد.

الأطعمة ذات النكهة الحارة «سبايسي»

يتسبب الطعام المحتوي على مؤثرات تفاعلية حارقة في ظهور روائح كريهة للجسم؛ إذ يعمل على إفراز غازات سامة تتحرر عن طريق المسام العرقية، وتستمر الروائح النابعة عنه لعدة ساعات.

منتجات الألبان

تتسبب منتجات الألبان في روائح غير مرغوب فيها للجسم، وذلك لما تحتويه من سكريات، والتي بدورها تنشر الرائحة الكريهة عدا «الزبادي أو اللبن الرايب» الذي يحسن رائحة الجسم، كما صرحت أخصائية التغذية.

ونصحت الدكتورة غادة الصايغ بتناول 3 أكواب يوميًا من منقوع القرنفل؛ لفعاليته بتخليص الجسم من السموم والروائح الكريهة، بجانب فعالية الشاي الأخضر الممزوج بالنعناع.