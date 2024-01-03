عادة شائعة تفعلها الأمهات تستهلك باقة الإنترنت.. ما علاقتها بالمطبخ؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر باقة الإنترنت من الأشياء المهمة لدى الكثير من العائلات؛ إذ يستخدمها الأطفال للقيام بالواجبات المنزلية، وكذلك العاملون من المنزل، وأيضا تعتمد عليها الأمهات في متابعة كل ما له علاقة بالمطبخ من خلال برامج الطبخ الموجودة عبر منصات مختلفة ومن بينها YouTube، وأحيانا تشاهد الأمهات برامج لها علاقة بمسابقات الأكل، وغيرها من البرامج التي يمكن أن تستهلك باقة الإنترنت بشكل أسرع.

عادة شائعة تفعلها الأمهات تستهلك باقة الإنترنت

الكثير من الأمهات يقضين أوقات فراغهن أمام الهاتف، وهناك عادة منتشرة بينهن هي متابعة برامج الطبخ على يوتيوب، وهو أمر منتشر بين الكثير من الأمهات، يشكو منه بعض الأبناء لأنه يستهلك باقة الإنترنت بشكل أسرع، كما تتابع بعض الأمهات المسلسلات عبر منصات شهيرة تستهلك إنترنت بشكل أسرع، لكن الأشهر في استهلاك الإنترنت بحسب حديث محمد حسن، فني في باقات الإنترنت لـ«هن»: «طبعا في برامج كتير ممكن تستهلك الباقة لكن اليوتيوب الأشهر، وفي أمهات كتير بتتفرج على يوتيوب عشان البرامج اللي بتابعها فيجوا يشتكوا أن الباقة خلصت، ودا طبيعي جدا، هما ممكن يقللوا استهلاك اليوتيوب ويتابعوها على فيسبوك دا أقل شوية من اليوتيوب».

نفاد الباقة بسبب برامج اليوتيوب

في السنوات الأخيرة، أصبح لموقع YouTube ضجة كبيرة عالميًا، إذ يشاهد الملايين من المستخدمين مقاطع الفيديو ويحملونها يوميًا، كما أنه مصدر ممتاز للترفيه والمعلومات والتعليم، وفقًا للإحصائيات الأخيرة، إذ يضم YouTube أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، بمتوسط ​​وقت مشاهدة يبلغ 40 دقيقة لكل جلسة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر هذه من أفضل الطرق لقضاء الوقت خاصة خلال السفر، بحسب موقع «europeesim» البريطاني.

ومثل أي تطبيق آخر، يتطلب YouTube إما شبكة WiFi أو بيانات الجوال لكي يعمل، لا يمكنك استخدامه دون الاتصال بالإنترنت لذلك من المهم فهم مقدار البيانات التي يستخدمها YouTube لتجنب نفاد البيانات أو الحصول على فواتير غير متوقعة.

ما مقدار البيانات التي يستخدمها YouTube؟

يعتمد استخدام بيانات YouTube على عدة عوامل مثل جودة الفيديو وطوله وإعدادات الجهاز، وعادةً كلما ارتفعت جودة الفيديو، زاد استخدام البيانات، وعلاوة على ذلك، تستخدم مقاطع الفيديو الأطول بيانات أكثر من تلك الأقصر وفقًا للعديد من الدراسات، يستخدم مقطع فيديو YouTube مدته 5 دقائق بجودة قياسية (480 بكسل) حوالي 45 ميجابايت من البيانات، بينما يستخدم نفس الفيديو بجودة عالية 450 ميجابايت من البيانات (1440 بكسل) لذلك، إذا كنت تشاهد الكثير من مقاطع الفيديو على YouTube، فمن الضروري تتبع استخدامك للبيانات لتجنب التعرض لصدمة في نهاية الشهر.