«الصحة» تحذر من فيروس يصيب السيدات بالسرطان.. تعرفي على أعراضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأعراض التي تُصاب بها السيدات قد لا تؤخذ على محمل الأهمية لدى الكثيرات منهن، خاصة وإن كانت مرتبطة باختلاف مواعيد أيام الحيض، أو ظهور نزيف أو إفرازات تتعامل معها السيدات على أنها أمر طبيعي، إلا إنها قد تكون مؤشرًا لأمراض خطيرة.

فيروس يصيب السيدات بالسرطان

وفي هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، من الإصابة بفيروس يستهدف السيدات عادًة ويصل بهن للسرطان، وهو الورم الحليمي البشري، ناصحة بضرورة الكشف المبكر، خاصة إنه إذا ترك دون علاج يتسبّب في الإصابة بنحو 95% من حالات سرطان عنق الرحم.

ما فيروس الورم الحليمي البشري؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس الورم الحليمي البشري، اسم لأكثر من 200 فيروس معروف، وتصل خطورته إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم، وعدة سرطانات مرتبطة بالأعضاء التناسلية؛ إذ يُصاب كل عام ما يقدر بنحو 625 ألفا و600 امرأة بفيروس الورم الحليمي البشري.

ولكن تظل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضةً 6 مرات للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنةً بالنساء غير المصابات بالفيروس.

أعراض فيروس الورم الحليمي البشري

ظهور (ثآليل خشنة) يمكن أن تظهر في الأعضاء التناسلية للجنسين أو في الحلق، وعادًة ما تسبب هذه الثآليل ألما أو حكة أو نزيفا أو قد تؤدي إلى تورم في الغدد.

حدوث تغييرات في خلايا عنق الرحم

قد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان في عنق الرحم إذا تُركت الأعراض السابقة دون علاج، وقد تشمل أعراض سرطان عنق الرحم ما يلي:

النزيف بين الدورات الشهرية أو بعد العلاقة الزوجية

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري

تلقي اللقاح هو أفضل طريقة للوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم

الفحص المُبكر إذ يكشف عن إصابات عنق الرحم السابقة وعلاجها قبل أن تتطور

لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري لجميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عاماً

إعطاء اللقاح لأصحاب المناعة الضعيفة

التوقف عن التدخين يقلل من فرص الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري

إجراء اختبار للخلايا في عنق الرحم لدى المرأة من أجل فحص الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وذلك كل 5-10 سنوات بدءا من سن الثلاثين