ماذا يحدث لكٍ عند تناول «المغات» في الشتاء؟.. 7 أشياء غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الشتاء، يكون الجسم أكثر حاجة للشعور بالدفء نتيجة الأمطار والطقس البارد، ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول أكثر من مشروب ساخن مثل القهوة أو الشاي، ويستبعد معظمهم مشروب «المغات»، الذي يقتصر تناوله على السيدات في فترة الولادة، غير مدركين فوائده العديدة.

وتعتبر «المغات» من المشروبات الشتوية اللذيذة التي يمكن أن يتناولها أي شخص، وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الفوائد التي يمكن أن تحدث للجسم بعد تناول المغات، وذلك بحسب ما ذكرته الدكتور مروة شعير، الباحث في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية خلال حديثها لـ«هن».

فوائد تناول مشروب «المغات» في الشتاء

1- يعد «المغات» من أفضل المشروبات التي تنصح السيدات بتناولها خاصة خلال فترة الولادة، كونه مدر للبن خلال فترات الرضاعة.

2- يساهم «المغات» في زيادة وزن الجسم، خاصة للفتيات والسيدات اللاتي يرغبن في اكتساب المزيد من الوزن، فهو من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى مكوناته الدسمة مثل السكر والسمنة، فضلا عن حبات السمسم.

3- إذا كان الشخص يعاني من فقدان للشهية، فإن «الموغات» يعتبر الاختيار الأفضل في هذه الحالة، لأنه ضمن مكوناته «الحلبة»، وهي بمثابة فاتح قوي للرغبة في تناول الطعام.

4- لكي يشعر الجسم بالدفء بسهولة في فصل الشتاء، يمكن للشخص تناول «المغات»، فهو يعد مصدرا مهما للطاقة وذلك لأنه غني بالسكريات.

5- يحمي «المغات» الجسم من التعرض لهشاشة العظام، ويساعد على تعزيز صحتها، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم.

6- يساهم «الموغات» في تأخر ظهور علامات الشيخوخة على الجسم، فتوافر السمسم فيه يجلعه مهما للتخلص من التجاعيد المزعجة ويشد الجلد بطريقة مذهلة.

7- يعتبر «الموغات» من المشروبات التي تحتوي على نسب كافية من الأملاح المعدنية التي تعزز من الجهاز المناعي للجسم.