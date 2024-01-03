8 خضروات تحميك من ارتفاع الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النظام الغذائي للإنسان يمكن أن يساعد على الوقاية من الأمراض الخطيرة، لذا فإن تناول خضروات معينة يساهم في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة ومن ثم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيما يلي نرصد لكم 8 خضروات يحميك من الكوليسترول الضار، وفق ما أورد موقعي "healthshots" و"hindustantimes".

البروكلي:

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يجعله طعامًا ممتازًا للتعامل مع ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية ومركب غني بالكبريت يسمى السلفورافان، والذي يساعد أيضًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية.

وفي الجهاز الهضمي، ترتبط الألياف الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية، مما يسهل على أجسامنا طرد الكوليسترول، كما أنه يساعد أيضًا على الحد من الإفراط في تناول الطعام ومن ثم تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.

القرنبيط:

يحتوي بالكثير من الستيرول النباتي، وهو نوع من الدهون التي تمنع الأمعاء من امتصاص الكوليسترول، كما يساعد السلفورافان الموجود فيه أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون.

الفجل:

مصدر ممتاز للأنثوسيانين الذي يخفض مستوى الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع الالتهاب في الأوردة والشرايين، كما إنه بفضل احتوائه على المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، هذا يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الجزر:

يحول الجسم البيتا كاروتين الموجود في الجزر إلى فيتامين أ، مما يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يؤثر استهلاكه على إفراز حمض الصفراء والكوليسترول ومضادات الأكسدة، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات الكوليسترول، كما يحتوي على ألياف قابلة للذوبان على شكل البكتين.

السبانخ:

من الخضروات المليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على التخلص من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

الشمندر:

عبارة عن خضروات جذرية توفر مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان، كما أنه مصدر كبير للنترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتقليل مستويات ضغط الدم في الجسم وخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

الهليون:

يعتبر مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة حمض الفوليك، وهذا يساعد على القضاء على الكوليسترول السيئ، وتحسين الدورة الدموية في الجسم وتعزيز صحة القلب.

القرع المر:

يساعد على تنقية الدم وتعزيز وظائف القلب وخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم، كما أن تناول كمية صغيرة من عصير القرع المر لإزالة السموم من الجسم هو وسيلة ممتازة لتعزيز الصحة.