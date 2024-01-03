"فيديو مؤثر".. شاهد رد فعل امرأة بعد فوزها بمبلغ كبير من المال بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لم تصدق امرأة أمريكية تدعى "باميلا برادشو" فوزها بمليون دولار في جائزة يانصيب Powerball الأمريكية.

في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ، ظهرت المرأة وهي منهارة من الفرح ، وتقاوم الدموع بعد إعلان فوزها باليانصيب، وفقا لموقع "ndtv".

وفازت السيدة برادشو بمليون دولار في 'Rockin' Eve's New Year's Rockin' Eve، (وهو بث تلفزيوني خاص برأس رأس السنة الجديدة عن طريق ABC ، ويتم البث الخاص بشكل رئيسي من تايمز سكوير بمدينة نيويورك)،.

وقال مقدم البرامج الأمريكي "رايان سيكريست": "باميلا! إنتي أصبحتي مليونيرة وسقطت السيدة على الأرض، ثم عادت إلى الوقوف على قدميها بمساعدة ابنتها".

وتابع سيكريست: "باميلا سوف تصبحين أول مليونيرة في العام الجديد".

وقالت باميلا: "الحمد لله. أنا محظوظة جدًا".

وأضافت: "أود أن يكون لي منزلي الخاص الذي أشعر بالأمان فيه".

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