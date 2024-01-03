"تنظف المعدة بشكل طبيعي" مشروبات مذهلة تقي من أعراض القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحتاج الأشخاص إلى تنظيف المعدة من السموم بشكل طبيعي للتخلص من السموم والجراثيم التي يمكنها أن تسبب آلام المعدة والأعراض المزعجة.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على المشروبات التي تعمل على تنظيف المعدة بشكل طبيعي، وفقًا لما ذكره موقع Ochsner health.

الزنجبيل

تناول الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء تناول وجبة كبيرة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلامها ويقلل من عسر الهضم، كما يطهر المعدة من أي سموم، حيث يساهم في تحفيز اللعاب وإنتاج العصارة الصفراوية، مما يساعد على هضم الطعام.

الليمون الدافئ

تناول الليمون يساعد على تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، كما يستخدم في تقليل الأعراض المزعجة في المعدة مثل الإمساك والانتفاخ، ويحمي المعدة من السموم.

النعناع

يحتوي النعناع على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء، والمساهمة في استرخاء المعدة وتنظيفها من السموم، كما يقلل من أعراض القولون العصبي المزعجة، ويحسن من عملية الهضم بعد تناول الوجبات.

الشمر

الشمر غني بالألياف التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإصابة بالإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي المزعجة بما في ذلك الغازات، والقضاء على السموم في المعدة.

تناول المياه

يعد المياه من المشروبات الهامة في صحة الجسم، التي تسهل حركة الأمعاء، كما يحافظ تناول المياه أيضًا على مرونة أنسجة الجهاز الهضمي بينما يخلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة، وينظف السموم من المعدة.

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