بعد مرور 3 أيام على بداية العام.. ماذا تحقق من توقعات العرافة بابا فانجا لـ2024؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من وفاتها منذ أكثر من ربع قرن، لا تزال العرافة بابا فانجا، واحدة من أشهر أصحاب التنبؤات العالمية، إذ حققت شهرة واسعة خلال حياتها وبعد سنوات من وفاتها، بعد حدوث العديد من تنبؤاتها حول العالم، من كوارث، وحروب، ووفيات، وأزمات واكتشافات.

وبعد مرور أقل من 72 ساعة على بداية عام الجديد، تحققت بعض التنبؤات للعرافة بابا فانجا.

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ونستعرض في السطور التالية، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا لعام 2024، وفقا لما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إذ تحقق العديد منها عقب 3 أيام من بداية العام.

كوارث طبيعية

وفقًا للمصدر، أكدت بابا فانجا، حدوث كوارث طبيعية في دول العالم، على رأسها الزلازل وتسونامي خلال 2024، وهو ما حدث بالفعل، إذ أصدرت هيئة الإذاعة اليابانية، مع بداية العام تحذيرات من موجات «تسونامي» بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة، و7 درجات في بعض المناطق باليابان.

علاج جذري لـ ألزهايمر

كما أشارت إلى يالوصول ايضًا لعلاج لـ ألزهايمر، والجدير بالذكر أنه قبل ساعات من بداية 2024، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على عقار جديد لعلاج ألزهايمر، الذي يعد الأول من نوعه في إبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر المبكر.

التطور التكنولوجي

كما قالت العرافة بابا غانجا، في توقعاتها أن 2024 يشهد تطورا كبيرا في التكنولوجيا وخاصة مجالات الذكاء الاصطناعي، وChatGPT، وهو ما يشهده العالم بالفعل.

العرافة العمياء وطوفان الأقصى

الجدير بالذكر أن بابا فانجا، توقعت قبل 27 عاما، اندلاع الحرب بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2023، والتي قد تستمر لفترة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وهو ما حدث بالفعل ولا تزال الحرب مستمر مع بداية 2024.

استخدام أسلحة بيولوجية

ومن أخطر التوقعات للعرافة، استخدام الأسلحة البيولوجية في الحروب، وهو ما توصل له الأطباء المسعفين لمصابي غزة، إذ أكدوا استخدام الاحتلال لأسلحة بيولوجية محرمة دوليًا.