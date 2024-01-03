معلومات عن مذيعة إسرائيلية ظهرت على الهواء بمسدس.. مفاجآت في سيرتها الذاتية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، يتوغل الرعب إلى قلوب كل مواطني دولة الاحتلال، حتى المدنين، الذين باتوا يحملون الأسلحة في كل زمان ومكان.

مذيعة إسرائيلية تظهر على الهواء بالمسدس

اليوم، ظهرت ليتال شيمش، المذيعة في القناة 14 الإسرائيلية، على الهواء خلال بث مباشر، وهي تضع مسدسا على خصرها من الخلف، أثناء تقديمها نشرة الأخبار، وإدارتها لحوار رفقة عددا من المحللين، وتم تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعجب من المشهد، خاصة أنها داخل استوديو وليست في ساحة حرب.

من هي المذيعة ليتال شيمش؟

ونرصد معلومات عن المذيعة ليتال شيمش، وفقا حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

مذيعة في القناة 14 الاسرائيلية.

تقدم نشرات الأخبار وبرامج حوارية.

تعبر دومًا عن كرهها للشعب الفلسطيني.

تصف السلطة الفلسطينية بالداعمة للإرهاب.

كانت عضو لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية.

كانت جندي قتالي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تهتم بقضايا تمكين المرأة الإسرائيلية.