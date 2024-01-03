أعراض تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان المرارة.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

سرطان المرارة من المشكلات الصحية الخطيرة التي غالبًا لا تظهر أي أعراض أو علامات إلا في مراحل متأخرة من المرض، لذا في حالة وجود أي تغييرات يجب فحصها سريعًا لاكتشافه في مرحلة مبكرة.

وفي هذا الصدد، سوف نتعرف على الأعراض التحذيرية التي تنذر عن الإصابة بسرطان المرارة، وفقًا لما ذكره موقع American Cancer Society.

ألم البطن

عادة ما يعاني الحالات المصابة بسرطان المرارة من آلام في البطن، وغالبًا ما يكون الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

الغثيان والقيء

غالبًا ما يعاني الحالات المصابة بسرطان المرارة، من غثيان قوي، ويمكن أن يصل إلى القيء غير المبرر.

اليرقان

انتشار السرطان يتسبب في سد القنوات الصفراوية، يمكن أن يتسبب هذا في تراكم مادة كيميائية صفراء (تسمى البيليروبين) في الدم واستقرارها في أجزاء مختلفة من الجسم، ومن ثم يظهر اللون الأصفر في الجلد، والجزء الأبيض من العين.

كتل في البطن

يعاني الأشخاص المصابين بسرطان المرارة، من انتفاخها وبالتالي تظهر على شكل كتل في البطن، وذلك بسبب انسداد القنوات الصفراوية، كما يمكن أن يكون سرطان المرارة منتشراً في الأجزاء القريبة من الكبد، وغالبًا ما تظهر الكتل في الجانب الأيمن من البطن ويمكن أيضًا رؤيتها في اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية.

أعراض أخرى

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المرارة تتمثل فيما يلي:

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

تورم في البطن.

حمى.

حكة في الجلد.

البول الداكن.

براز فاتح اللون أو دهني.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من علامة تظهر في القدم تكشف الإصابة بمرض السكري

تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 4 فواكه تفتت الكوليسترول الضار

4 علامات تحذيرية خطيرة تظهر على أظافرك تكشف الإصابة بالسرطان

كتم العطس كاد أن ينهي حياة رجل.. لن تتوقع ما حدث له

هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح.. السر في نقص هذا الفيتامين