هذا ما يفعله تناول الرمان بـ دماغك.. فوائد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمنح الرمان الجسم فوائد عديدة، لكن هل تعلم تأثير هذه الفاكهة الرائعة على دماغك عند تناولها باعتدال؟ .

وبحسب موقع hindustantimes، فإن تناول الرمان له تأثيرات إيجابية على الدماغ، إذ يساعد في تقوية الذاكرة، وتعزيز النوم بشكل أفضل.

فالكميات العالية من المغنيسيوم الموجودة في الرمان تعزز النوم بشكل أفضل وتخفف أعراض الأرق، بفضل استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.

كذلك فإن تناول الرمان يعزز صحة الدماغ، بفضل احتواءه على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تستهدف الالتهابات.

وذكر الموقع أن "الإلاجيتانين"، مركب نباتي، ونوع من مضادات الأكسدة، موجود في الرمان، أظهر تأثيرات وقائية عصبية ضد مرض الزهايمر.

كيف تحصد فوائد الرمان لصحة دماغك؟

للحصول على فوائد الرمان للصحة العقلية، فيجب صنع العصير من بذور الرمان، لأن العصائر التجارية تحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، ما يشكل خطرا على صحتك.

فوائد أخرى لـ الرمان

محاربة السرطان

الوقاية من أمراض القلب

تجنب أمراض القلب

خيار جيد لمرضى السكري

علاج الالتهابات

تقوية الأسنان

تقليل التوتر

تسهيل عملية الهضم

تقوية المناعة

إنقاص الوزن

أضرار الرمان

يمكن أن يسبب الرمان حساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب استشارة طبيب قبل تناوله.

يتسبب الرمان في ارتفاع نسبة السكر بالدم عند الإفراط فيه، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

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